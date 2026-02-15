Bebé de siete meses pierde la vida broncoaspirado, en Saltillo

Un bebé de tan solo siete meses falleció por una broncoaspiración mientras se alimentaba, durante la mañana del domingo.

La Fiscalía General del Estado (FGE) tomó conocimiento del lamentable hecho, ocurrido en la Estación Cuatro de Bomberos. Según informó la paramédica Mónica Valdez, a las 11:30 horas llegaron dos personas solicitando ayuda. Señaló que los padres refirieron que aproximadamente a las 6:00 horas le dieron biberón al pequeño Lian Isaac.

TE PUEDE INTERESAR: Hallan sin vida a joven presuntamente ‘ahogado’ en el alcohol dentro de su camioneta en Saltillo

A las 11:00 horas intentaron despertarlo sin obtener respuesta, por lo que lo trasladaron en un vehículo particular directamente a la estación de bomberos ubicada en el cruce de Miguel Negrete y Felipe Berriozábal, en la colonia Chamizal. La madre, Anett, manifestó que el 9 de febrero le informaron que el menor presentaba problemas en los bronquios y le recetaron amoxicilina, Mocoflux y Croferit.

Se requirió la presencia de personal de la Policía Municipal y de Servicios Periciales de la Fiscalía General del Estado. Las autoridades realizaron el procesamiento correspondiente, donde se levantó el cuerpo del menor, que se encontraba en posición de decúbito dorsal. Posteriormente, fue trasladado al Servicio Médico Forense para las diligencias correspondientes.