Localizan a menor reportada como desaparecida en Saltillo

+ Seguir en Seguir en Google
Saltillo
/ 16 marzo 2026
    Localizan a menor reportada como desaparecida en Saltillo
    Autoridades activaron una ficha de búsqueda para la localización de Mariane Guadalupe Hernández Ramírez ESPECIAL

La desaparición ocurrió en la colonia Lomas del Refugio

Autoridades y familiares solicitaron el apoyo de la ciudadanía para localizar a Mariane Guadalupe Hernández Ramírez, una adolescente de 16 años de edad que fue reportada como desaparecida en la ciudad de Saltillo.

De acuerdo con la ficha de búsqueda, la menor fue vista por última vez el pasado 8 de marzo de 2026 en la colonia Lomas del Refugio. Desde ese momento se desconoce su paradero, por lo que el caso fue reportado ante las autoridades el 14 de marzo.

TE PUEDE INTERESAR: Identifican a joven hallado sin vida en el río Bravo; fue reportado como desaparecido en Saltillo

Mariane Guadalupe mide aproximadamente 1.59 metros de altura y pesa alrededor de 51 kilogramos. Tiene el cabello lacio, largo y de color castaño claro. Como señas particulares, usa brackets y presenta una cicatriz en el lado izquierdo del bazo.

Al momento de su desaparición vestía mallón negro, chanclas negras y una blusa blanca.

Tras el reporte, autoridades iniciaron la difusión de la ficha de búsqueda y pidieron la colaboración de la población para obtener información que permita dar con su ubicación.

Autoridades confirmaron que la menor de edad fue localizada.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Búsqueda
Desaparecidos

Localizaciones


Coahuila
Saltillo

Gerardo Hernández

Gerardo Hernández

Editor web y de impreso con experiencia en la cobertura de local, política, música, deportes y cultura pop. Mi interés por el periodismo surgió a partir de la fotografía, la locución y el contar historias. Desde 2013 he trabajado en diversos medios de comunicación de la localidad, incluyendo radio, periódico, televisión y otras plataformas digitales.

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y músico en los tiempos libres.

Actualmente Editor en Jefe de la sección Mi Ciudad.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
La mariguana se mantiene como la de mayor consumo en la localidad, generando más atenciones en los CIJ.

Saltillo: mariguana sigue siendo droga de mayor impacto en jóvenes; CIJ atiende caso de ludopatía
Voces de Allende, a 15 años del terror

Voces de Allende, a 15 años del terror
Logro. La cinta protagonizada por Leonardo DiCaprio resultó la vencedora de las categorías principales.

Coronan a ‘Una batalla tras otra’ como la Mejor Película de los Oscar
NosotrAs: La movilidad también tiene género

NosotrAs: La movilidad también tiene género
Ante la negativa de Afirme y Cargill, el único grupo interesado en comprar AHMSA,un consorcio integrado por Fintech Latam e Ignition Industries, se negó a exhibir la garantía de seriedad requerida por el síndico de la quiebra, Víctor Manuel Aguilera.

Bloquean créditos subasta de AHMSA
true

En torno al 8M en Saltillo. Cosas y sucedidos
CUARTOSCURO

¿Qué fue eso del #8M de la Presidenta y Comandanta?
El consumo de agua durante febrero creció a la par que las temperaturas alcanzaron un récord para ese mes.

Sube 5% el consumo de agua en Saltillo ante temperaturas récord