Localizan a menor reportada como desaparecida en Saltillo

Autoridades y familiares solicitaron el apoyo de la ciudadanía para localizar a Mariane Guadalupe Hernández Ramírez, una adolescente de 16 años de edad que fue reportada como desaparecida en la ciudad de Saltillo.

De acuerdo con la ficha de búsqueda, la menor fue vista por última vez el pasado 8 de marzo de 2026 en la colonia Lomas del Refugio. Desde ese momento se desconoce su paradero, por lo que el caso fue reportado ante las autoridades el 14 de marzo.

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Mariane Guadalupe mide aproximadamente 1.59 metros de altura y pesa alrededor de 51 kilogramos. Tiene el cabello lacio, largo y de color castaño claro. Como señas particulares, usa brackets y presenta una cicatriz en el lado izquierdo del bazo.

Al momento de su desaparición vestía mallón negro, chanclas negras y una blusa blanca.

Tras el reporte, autoridades iniciaron la difusión de la ficha de búsqueda y pidieron la colaboración de la población para obtener información que permita dar con su ubicación.

Autoridades confirmaron que la menor de edad fue localizada.