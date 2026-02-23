Conductor choca y vuelca en el Periférico de Saltillo

Saltillo
23 febrero 2026
    Conductor choca y vuelca en el Periférico de Saltillo
    El vehículo tuvo que ser remolcado por una grúa.

No hubo heridos, solo pérdidas materiales para el vehículo involucrado

Por intentar rebasar por el carril derecho, un joven protagonizó un choque con volcadura a la orilla del periférico Luis Echeverría Álvarez, frente a la colonia Pueblo Insurgente.

El conductor no resultó herido, aunque se llevó un gran susto. Los daños materiales en el vehículo Cirrus fueron de consideración. El accidente ocurrió alrededor de las 22:00 horas, cuando Emiliano circulaba de oriente a poniente.

Presuntamente, al rebasar por la derecha y a exceso de velocidad, perdió el control y se impactó de frente contra un talud, donde se encuentra una pequeña cruz en memoria de una persona fallecida. Tras el impacto, el automóvil volcó sobre su toldo; sin embargo, el conductor logró salir por su propio pie y resultó ileso.

El percance afectó la circulación en el sentido de oriente a poniente durante más de 30 minutos. Al lugar arribó personal de Tránsito Municipal, que procedió al aseguramiento del vehículo involucrado.

Finalmente, la unidad quedó a disposición del agente del Ministerio Público especializado en asuntos viales.

