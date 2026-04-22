Localizan a su hermano sin vida tras días de estar desaparecido, en Saltillo

Un hombre decidió terminar con su vida la tarde de este miércoles en unas tapias ubicadas en un domicilio conocido en el ejido Padre Santos, en Saltillo, lugar a donde acudió personal de la Policía Municipal y autoridades ministeriales. Cerca de las 13:30 horas se recibió el reporte al número de emergencias 911 sobre una persona inconsciente al interior de unas tapias en las calles del mencionado ejido; quien lo encontró fue su hermano.

Jorge Luis, hermano de quien respondía al nombre de Daniel Humberto ¨N¨, de 36 años, acudió a buscarlo y se llevó una desafortunada sorpresa. Al ingresar al tejaban hecho con plástico y adobe, localizó a su hermano pendiendo de una cuerda, por lo que dio aviso a las autoridades para que se enviara una ambulancia al lugar.

Personal del cuerpo de Bomberos acudió a confirmar el fallecimiento del hombre, quien vestía una playera blanca y un pantalón en color gris; el cuerpo ya había sido descolgado y no contaba con signos vitales. Jorge Luis comentó a las autoridades que Daniel tenía una semana viviendo en la calle, luego de problemas familiares que lo llevaron a abandonar su hogar; fue la tarde de este miércoles cuando lo localizó al salir en su búsqueda.

Personal de la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General del Estado acudió al lugar para tomar conocimiento de lo ocurrido y realizar el peritaje correspondiente conforme al protocolo. Posteriormente, se ordenó el levantamiento del cuerpo y su traslado a las instalaciones del Semefo, donde se determinará la causa del deceso y finalmente será entregado a sus familiares para los servicios funerarios correspondientes.