Saltillo: ¡Se busca Jetta blanco con quemacocos y vidrios polarizados! Arrolló a un niño y se dio a la fuga

Se viernes, a través de redes sociales, se dio a conocer un accidente vehicular en el que un niño fue arrollado frente a la escuela primaria “Francisco González Bocanegra”, de la colonia La Madrid, al sur de Saltillo.

El percance ocurrió presuntamente cuando el conductor de un Jetta color blanco y sin placas de circulación, no hizo alto arrollando a un menor de solo tres años de edad, quien según la publicación, el auto pasó por encima de su brazo y pierna izquierda, además de provocarle golpes en la cabeza.

El percance ocurrió afuera del plantel educativo sobre la calle Pablo Neruda de la mencionada colonia, al sur de la ciudad de Saltillo.

“Tú, cabr...n, que no te detuviste sabiendo lo que habías hecho, vamos a dar contigo! Hazte responsable de tus actos! Le pasaste la llanta por su brazo y pierna izquierdos, posible fracturas y golpes en la cabeza! A un niño de 3 años”, publicó “Ana Lucía” en su cuenta de Facebook.

El percance ocurrió entre las 12:15 y 12:30 horas cuando el menor iba cruzando la calle de la mano de su madre. “Este chavo no hizo alto sobre los bordos que ahí hay para precisamente darle el paso a los alumnos”, agrega la publicación.