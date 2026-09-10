Localizan contenedores con químicos para manejo de combustible, en Arteaga
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Es el segundo cateo que se efectúa al mismo corralón; ya había recibido la visita de autoridades en 2025
Tanques y contenedores con químicos utilizados para el manejo de combustible fueron localizados la tarde de este jueves en un corralón ubicado dentro del fraccionamiento campestre Las Casas, en el municipio de Arteaga, Coahuila.
El predio fue inspeccionado por personal de Servicios Periciales de la Fiscalía General de la República (FGR), mientras que en el exterior se implementó un dispositivo de seguridad por parte de elementos de la Guardia Nacional (GN), la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).
En el operativo también participaron elementos de la Policía Estatal y de la Policía Municipal, quienes mantuvieron acordonada la zona que comunica con el ejido Loma Alta, con el objetivo de facilitar las diligencias realizadas por las autoridades federales.
De acuerdo con información extraoficial, durante la presente jornada se recibió un reporte ante la delegación de la Fiscalía General del Estado (FGE) sobre la presencia de varios tanques y contenedores dentro del inmueble.
Tras recibir el aviso, las autoridades realizaron una inspección en el lugar y se confirmó que el predio ya había sido cateado durante 2025, operativo en el que se registró la detención de varias personas.
Durante la revisión actual fueron localizadas diversas cisternas y otros recipientes, sin que hasta el momento los encargados del inmueble hayan presentado documentación que permita acreditar su procedencia.
Las autoridades no han informado la cantidad de combustible que pudiera encontrarse en el lugar ni han precisado el número total de tanques y contenedores localizados. Hasta el momento tampoco se reportan personas detenidas por estos hechos.
El predio quedó bajo resguardo de la autoridad federal, mientras elementos de seguridad permanecen en el sitio para mantener la custodia y permitir que continúen las diligencias correspondientes.