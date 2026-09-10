Localizan contenedores con químicos para manejo de combustible, en Arteaga

Tanques y contenedores con químicos utilizados para el manejo de combustible fueron localizados la tarde de este jueves en un corralón ubicado dentro del fraccionamiento campestre Las Casas, en el municipio de Arteaga, Coahuila.

El predio fue inspeccionado por personal de Servicios Periciales de la Fiscalía General de la República (FGR), mientras que en el exterior se implementó un dispositivo de seguridad por parte de elementos de la Guardia Nacional (GN), la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

En el operativo también participaron elementos de la Policía Estatal y de la Policía Municipal, quienes mantuvieron acordonada la zona que comunica con el ejido Loma Alta, con el objetivo de facilitar las diligencias realizadas por las autoridades federales.

De acuerdo con información extraoficial, durante la presente jornada se recibió un reporte ante la delegación de la Fiscalía General del Estado (FGE) sobre la presencia de varios tanques y contenedores dentro del inmueble.