UAdeC: ‘Hay que regular fiestas en elecciones’, afirma rector Octavio Pimentel

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    UAdeC: ‘Hay que regular fiestas en elecciones’, afirma rector Octavio Pimentel
    El rector Octavio Pimentel consideró necesario fortalecer los protocolos y el reglamento de ética y conducta de la UAdeC ante la realización de fiestas en el contexto de procesos electorales. REDES SOCIALES

El directivo destacó el ambiente de tranquilidad con el que se realizaron las jornadas electorales en Jurisprudencia y la Unidad Norte

El rector de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC), Octavio Pimentel Martínez, consideró que deben regularse las fiestas que se realizan en distintas facultades en el marco de sus procesos electorales.

“Hay que regularlo, hay que regularlo y hay que hacer eficiente nuestro sistema, nuestro protocolo y nuestro reglamento de ética y conducta en la Universidad. Ser enfáticos con esto y generar una nueva cultura de trabajo, de colaboración y de que le tenemos que mostrar a los jóvenes realmente lo que tenemos que avanzar con el ejemplo”, expuso este jueves en el marco del desfile de bienvenida.

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Desde mayo pasado, el profesor de la Facultad de Jurisprudencia y entonces aspirante a la dirección, Óscar Nájera Davis, realizó dos fiestas en las que se promovió el consumo de alcohol. Nájera Davis resultó ganador de la elección realizada este jueves.

Además, la semana pasada, el hijo del docente José Ramón Oceguera, y también alumno de la Facultad, promocionó una fiesta en la Notaría Pública número 100 bajo el nombre “Back to School”, en cuya publicidad se ofrecía “alcohol gratis e ilimitado”, además de cena, banda en vivo, DJ y una rifa de 3 mil pesos.

Ante este tipo de actividades, desde mayo el entonces director de la Facultad de Jurisprudencia, Alfonso Yáñez, había hecho un llamado a abstenerse de realizarlas, mientras que este jueves Pimentel Martínez consideró necesario avanzar en su regulación.

$!La publicidad de la fiesta “Back to School”, promovida la semana pasada, ofrecía “alcohol gratis e ilimitado”, además de cena, música en vivo, DJ y una rifa de 3 mil pesos.
La publicidad de la fiesta “Back to School”, promovida la semana pasada, ofrecía “alcohol gratis e ilimitado”, además de cena, música en vivo, DJ y una rifa de 3 mil pesos. REDES SOCIALES

Respecto a las elecciones realizadas en la Facultad de Jurisprudencia y en la Unidad Norte, el rector destacó la tranquilidad con la que, dijo, se desarrollaron los comicios y aseguró que no hubo intromisiones externas.

“Muy contento porque siempre hay elecciones y la verdad es que estamos acostumbrados al tema. Se ha respirado un aire de paz, de tranquilidad, lógicamente con las efervescencias particulares del entorno, pero muy tranquilos, sin intromisiones de fuera, y yo creo que los resultados que los universitarios escojan, con ellos vamos a trabajar en beneficio de los estudiantes; eso es realmente a lo que nos comprometemos”, apuntó.

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Alonso Flores Ramírez

Alonso Flores Ramírez

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma de Nuevo León y reportero de la sección local en VANGUARDIA.

Cubre temas de movilidad, desarrollo urbano, medio ambiente y turismo. Ha dado seguimiento a la evolución de la sequía en Coahuila, la reestructuración del transporte público en Saltillo, monitoreo de la calidad del aire y conservación de inmuebles catalogados como patrimonio en el Centro Histórico. Además, colaboró en la realización de los primeros mapeos de esculturas y murales en Saltillo.

Ha realizado diversos cursos de actualización, como el de periodismo de investigación de Grupo Reforma en 2025.

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