UAdeC: ‘Hay que regular fiestas en elecciones’, afirma rector Octavio Pimentel

El rector de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC), Octavio Pimentel Martínez, consideró que deben regularse las fiestas que se realizan en distintas facultades en el marco de sus procesos electorales. “Hay que regularlo, hay que regularlo y hay que hacer eficiente nuestro sistema, nuestro protocolo y nuestro reglamento de ética y conducta en la Universidad. Ser enfáticos con esto y generar una nueva cultura de trabajo, de colaboración y de que le tenemos que mostrar a los jóvenes realmente lo que tenemos que avanzar con el ejemplo”, expuso este jueves en el marco del desfile de bienvenida.

Desde mayo pasado, el profesor de la Facultad de Jurisprudencia y entonces aspirante a la dirección, Óscar Nájera Davis, realizó dos fiestas en las que se promovió el consumo de alcohol. Nájera Davis resultó ganador de la elección realizada este jueves. Además, la semana pasada, el hijo del docente José Ramón Oceguera, y también alumno de la Facultad, promocionó una fiesta en la Notaría Pública número 100 bajo el nombre “Back to School”, en cuya publicidad se ofrecía “alcohol gratis e ilimitado”, además de cena, banda en vivo, DJ y una rifa de 3 mil pesos. Ante este tipo de actividades, desde mayo el entonces director de la Facultad de Jurisprudencia, Alfonso Yáñez, había hecho un llamado a abstenerse de realizarlas, mientras que este jueves Pimentel Martínez consideró necesario avanzar en su regulación.

Respecto a las elecciones realizadas en la Facultad de Jurisprudencia y en la Unidad Norte, el rector destacó la tranquilidad con la que, dijo, se desarrollaron los comicios y aseguró que no hubo intromisiones externas. “Muy contento porque siempre hay elecciones y la verdad es que estamos acostumbrados al tema. Se ha respirado un aire de paz, de tranquilidad, lógicamente con las efervescencias particulares del entorno, pero muy tranquilos, sin intromisiones de fuera, y yo creo que los resultados que los universitarios escojan, con ellos vamos a trabajar en beneficio de los estudiantes; eso es realmente a lo que nos comprometemos”, apuntó.