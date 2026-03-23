Saltillo: pierde el control y vuelca tras presunto ‘cerrón’ en V. Carranza

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Saltillo
/ 23 marzo 2026
    Saltillo: pierde el control y vuelca tras presunto ‘cerrón’ en V. Carranza
    La unidad impactó contra postes y causó daños en la zona. ULISES MARTINEZ
    Saltillo: pierde el control y vuelca tras presunto ‘cerrón’ en V. Carranza
    Dos postes fueron los dañados ULISES MARTINEZ
    Saltillo: pierde el control y vuelca tras presunto ‘cerrón’ en V. Carranza
    El vehículo quedó destrozado ULISES MARTINEZ
    Saltillo: pierde el control y vuelca tras presunto ‘cerrón’ en V. Carranza
    Presuntamente le cerraron el paso ULISES MARTINEZ

Aunque la unidad sufrió daños severos y derribó postes, el conductor resultó ileso

Un joven automovilista resultó ileso luego de sufrir un accidente la mañana de este lunes en el bulevar Venustiano Carranza, en Saltillo. Presuntamente, otro vehículo le cerró el paso, lo que provocó que realizara una maniobra que derivó en el percance.

El siniestro ocurrió minutos antes de las 08:00 horas y fue protagonizado por Carlos Demian ”N”, de 21 años, conductor de un Nissan Platina.

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De acuerdo con su versión, Carlos circulaba con dirección al centro cuando, a la altura del fraccionamiento Privadas de Santiago, otro vehículo se le atravesó, obligándolo a maniobrar para evitar el impacto.

Fue en ese momento que el joven perdió el control del volante, lo que provocó que el automóvil saliera de los carriles centrales hacia la lateral.

El vehículo volcó y posteriormente se impactó contra un poste de concreto y otro de madera, destruyendo ambos y ocasionando daños de consideración tanto en la unidad como en un comercio de la zona.

A pesar de lo ocurrido, el conductor resultó ileso. Elementos de Tránsito Municipal acudieron al lugar, solicitaron una grúa para el levantamiento del vehículo y su traslado a un corralón de la ciudad, mientras que familiares arribaron para evaluar los daños y hacerse cargo de los gastos.

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