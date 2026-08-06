Localizan sin vida a joven de 20 años, en Saltillo

Un joven de 20 años fue localizado sin vida la tarde de este jueves, al interior de la habitación donde se hospedaba junto con otros trabajadores, en la zona centro de la ciudad.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 19:00 horas en un domicilio ubicado en el cruce de Ignacio Allende y Venustiano Carranza. De acuerdo con los primeros reportes, una cuadrilla de albañiles regresó al inmueble para prepararse e ingresar a su turno nocturno.

Al entrar a la habitación que compartían con Carlos González, de 20 años, uno de sus compañeros intentó despertarlo al percatarse de que faltaba poco tiempo para presentarse a trabajar. Sin embargo, el joven no respondía a los llamados ni presentaba signos de movimiento.

Ante la situación, los trabajadores solicitaron apoyo a través del sistema de emergencias 911. Minutos después arribaron paramédicos del Cuerpo de Bomberos, quienes, tras realizar una valoración, confirmaron que el joven ya no contaba con signos vitales.

Sus compañeros informaron que la víctima era originaria del Estado de México y laboraba en la construcción de vías ferroviarias. Asimismo, señalaron que padecía problemas cardíacos y que tenía prescrito un tratamiento médico, además de la recomendación de acudir periódicamente con un cardiólogo; sin embargo, presuntamente había dejado de atender dichas indicaciones.