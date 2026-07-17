Saltillo: Choca por alcance en puente de LEA
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
Una conductora no guardó la distancia de seguridad e impactó su Chevrolet Malibú contra una camioneta Suburban; no hubo personas lesionadas
Un choque por alcance registrado la mañana de este viernes dejó daños materiales en dos vehículos sobre el puente de Luis Echeverría Álvarez, en su cruce con el bulevar Vito Alessio Robles, en Saltillo.
De acuerdo con la información recabada en el lugar, el accidente ocurrió cuando la conductora de un automóvil Chevrolet Malibú no guardó la distancia de seguridad y se impactó contra una camioneta Suburban.
La camioneta se encontraba detenida debido a la carga vehicular registrada en la zona, donde el resto de los automovilistas había reducido la velocidad por las condiciones del tránsito.
Tras el impacto, el Chevrolet Malibú presentó los daños de mayor consideración, mientras que la camioneta Suburban registró afectaciones menores. No se reportaron personas lesionadas.
Elementos de Tránsito Municipal acudieron al sitio para tomar conocimiento de los hechos, realizar el peritaje correspondiente y coordinar el flujo vehicular mientras se retiraban las unidades involucradas.
Los conductores dieron aviso a sus compañías aseguradoras para iniciar los trámites correspondientes por los daños materiales.