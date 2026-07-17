Saltillo: Choca por alcance en puente de LEA

Un choque por alcance registrado la mañana de este viernes dejó daños materiales en dos vehículos sobre el puente de Luis Echeverría Álvarez, en su cruce con el bulevar Vito Alessio Robles, en Saltillo.

De acuerdo con la información recabada en el lugar, el accidente ocurrió cuando la conductora de un automóvil Chevrolet Malibú no guardó la distancia de seguridad y se impactó contra una camioneta Suburban.