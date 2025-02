¿Los mejores tamales de Saltillo? El legado de Doña Mary continúa en el icónico negocio de la calle Abasolo

En entrevista con VANGUARDIA , Doña Mary recordó sus humildes comienzos: “Empecé con dos kilos de masa y, muchas veces, los fiaba y la gente no me pagaba ”, recordó.

Doña Mary fue una mujer trabajadora. A pesar de los obstáculos, nunca dejó de luchar por su negocio. Recuerda que comenzó a vender tamales cuando sus hijos estaban en la etapa preescolar, y fue gracias a su esfuerzo y dedicación que los tamales se hicieron tan populares en la comunidad. A lo largo de los años, la familia ha mantenido la receta original, así como la elaboración artesanal, que no ha cambiado con el tiempo.

“Lo que nos ha permitido mantenernos es que no hemos querido cambiar lo que ya funciona. A veces nos dicen que por qué no producimos más o de forma más industrial, pero eso implicaría cambiar el producto, y no queremos hacerlo. Preferimos mantener la esencia, porque eso es lo que nos distingue”, comenta orgullosa Lili, hija de Doña Mary.