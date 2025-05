Madres de desaparecidos de Coahuila marcharán en CDMX por justicia y dignidad

La mañana de este viernes, madres integrantes del colectivo Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila y México (Fuundec) partieron rumbo a la Ciudad de México para participar en la décimo tercera edición de la Marcha por la Dignidad Nacional. Esta movilización, que se realiza cada 10 de mayo, busca visibilizar la deuda del Estado mexicano con las madres de personas desaparecidas y exigir respuestas y justicia.

Este año Janeth Adame se unió al colectivo, quien desde hace 9 meses busca a su hijo, Pablo Jared. El joven fue visto por última vez el 30 de julio de 2024 en Tlahualilo, Durango. Janeth denunció que la desaparición de su hijo podría estar relacionada con autoridades de Coahuila, ya que ha enfrentado numerosos obstáculos por parte de las autoridades durante la investigación.

TE PUEDE INTERESAR: Alcalde de Torreón anuncia obras de pavimentación en la colonia Tierra y Libertad

La madre explicó que fue el pasado miércoles cuando tuvo una reunión con el delegado de la Fiscalía General del Estado en La Laguna, Carlos Rangel. En dicho encuentro se le brindó nueva información sobre movimientos bancarios en la tarjeta de su hijo y la localización de su teléfono celular, datos que, lamentó, le fueron ocultados desde la desaparición de su hijo el año pasado.

“Queremos realmente respuestas, ¿dónde está Jared? ¿Qué le pasó a Jared? ¿Por qué esperar tanto tiempo para poder darme esta información? Es muy lamentable porque son 9 meses ¿dónde está mi hijo? no hay algo que realmente me diga que le pasó a Jared hasta el día de hoy”, señaló.

Janeth también cuestionó la manera en que fue encontrada la camioneta de Pablo Jared, señalando posibles actos de encubrimiento. Según su testimonio, las pertenencias halladas en el vehículo fueron manipuladas por la Fiscalía de Coahuila.

“Resultó que no hay evidencias, no hay huellas de Jared que porque el clima estaba a condición de lluvia. No me pueden mentir porque yo al día siguiente estaba ahí y no había tierra mojada. Y las pertenencias no estaban mojadas, yo vi las pertenencias de mi hijo”, relató.

“Yo desde un principio dije: ‘Espero no verme a 5 ó 10 años’, pero creo que voy para allá. Son 9 meses y no puedo tener a mi hijo, ni saber qué realmente le pasó. Y ver esta unión entre madres, pues creo que sí es muy muy lamentable y muy triste para todas nosotras el no tener respuestas y que en vez de disminuir, esta problemática vaya en aumento. No puede haber más desaparecidos y el gobierno no puede cerrarse a una situación tan compleja como la que estamos viviendo”, concluyó.