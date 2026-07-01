Maestra cae de escalera y resulta lesionada en secundaria de Saltillo

Una maestra de 60 años resultó lesionada la mañana de este miércoles tras caer de una altura aproximada de dos metros al interior de la Escuela Secundaria Técnica General Número 3 “Francisco I. Madero”, ubicada en el cruce de las calles Democracia y Pedro Aranda, en la colonia Balcones de Bellavista. De acuerdo con los primeros reportes, la docente, identificada como María Luisa Martínez, utilizaba una escalera de tijera para retirar material audiovisual cuando perdió el equilibrio y cayó al suelo, golpeándose la cabeza.

Tras el accidente, la profesora quedó desorientada, por lo que personal del plantel solicitó apoyo al Sistema de Emergencias 911 para pedir el envío de una ambulancia.

Paramédicos de la Cruz Roja acudieron al lugar y brindaron atención prehospitalaria a la lesionada, además de realizar una valoración inicial para determinar la gravedad de sus lesiones. Posteriormente, la docente fue trasladada al Hospital del ISSSTE, donde quedó bajo observación y atención médica especializada para continuar con su evaluación y recibir el tratamiento correspondiente. Las autoridades no reportaron mayores incidentes derivados del accidente y serán los médicos quienes determinen la evolución de su estado de salud.