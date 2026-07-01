Se queda dormido al volante y vuelca tráiler en la carretera Saltillo-Torreón

De acuerdo con el reporte, Brhayam Alberto “N”, de 29 años, operador del tractocamión, circulaba con dirección a Saltillo cuando, presuntamente, se quedó dormido al volante, perdiendo el control de la unidad hacia su lado izquierdo.

Un camión de carga volcó la mañana de este miércoles sobre el kilómetro 15 de la carretera Saltillo -Torreón, lo que movilizó a elementos del Cuerpo de Bomberos y personal de la Guardia Nacional.

El vehículo de carga cruzó el camellón central, invadió los carriles contrarios y finalmente volcó, quedando con los neumáticos hacia arriba sobre la carpeta asfáltica.

Paramédicos del Cuerpo de Bomberos brindaron atención al conductor, quien decidió no ser trasladado a un hospital y permaneció en el lugar a la espera de la aseguradora. Únicamente se le realizaron curaciones y un vendaje en el brazo izquierdo.

Tras recibir la atención médica, el operador permaneció en el sitio del accidente mientras se llevaban a cabo las diligencias correspondientes y el retiro de la unidad siniestrada.

Elementos de la Guardia Nacional acudieron al lugar para tomar conocimiento del percance, realizar el peritaje correspondiente y coordinar las maniobras para evitar un accidente de mayores dimensiones.