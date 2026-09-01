Maestro de Jurisprudencia de la UAdeC convoca a otra fiesta ‘con alcohol gratis e ilimitado’

Con el pretexto de celebrar el regreso a clases y dar la bienvenida a los estudiantes, alumnos de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) fueron invitados a una fiesta que promete alcohol gratis e ilimitado, cena, banda en vivo, DJ y una rifa de tres mil pesos en efectivo, convocada nuevamente por uno de los académicos de la institución. Se trata de José Ramón Oceguera Rodríguez, conocido como “Pepe Oceguera”, profesor de la Facultad de Jurisprudencia, quien a finales de mayo presentó quejas contra los docentes Óscar Nájera Davis y Jesús Verduzco González por su presunta participación en convivencias con estudiantes en las que se habría consumido o proporcionado alcohol, conductas que podrían contravenir el Reglamento de Ética y Conducta Universitaria.

La nueva invitación, a la que tuvo acceso VANGUARDIA, circuló a través de redes sociales y grupos de WhatsApp. El evento está programado para este jueves 3 de septiembre, a partir de las 20:00 horas, y tendrá como sede la Notaría Pública 100, ubicada en el fraccionamiento Los Lagos, en Saltillo.

Las sanciones previstas en el artículo 49 van desde apercibimientos privados o públicos hasta la suspensión temporal o definitiva y, en determinados casos, la separación de la institución.

La convocatoria anuncia como atractivos “alcohol gratis e ilimitado”, cena, banda en vivo, DJ y una rifa de tres mil pesos en efectivo. La diversión que ahora ofrece en su propia convocatoria son similares a los hechos que llevaron a Oceguera Rodríguez a denunciar a los catedráticos de la Facultad. Una queja fue interpuesta por él el pasado 28 de mayo contra el profesor Óscar Nájera Davis, cuyo escrito fue recibido por el Consejo Directivo de la Facultad de Jurisprudencia. La denuncia hizo referencia a diversos hechos ocurridos durante mayo, entre ellos una convivencia realizada el 21 de mayo, en una palapa al norte de Saltillo, con motivo del Día del Estudiante. De acuerdo con la queja, la invitación a dicho evento fue difundida por el propio Nájera Davis a través de redes sociales y WhatsApp. Posteriormente circularon videos en los que presuntamente se observa al docente conviviendo con alumnos mientras consume y comparte bebidas alcohólicas. El señalamiento también hizo referencia a la participación de Nájera Davis en “La Noche del Búho”, actividad organizada por la Sociedad de Alumnos, donde el docente habría subido al escenario para invitar a los asistentes a un “after”. Sobre este mismo evento, Oceguera también presentó una denuncia contra el catedrático Jesús Verduzco González, a quien señaló por presuntamente proporcionar bebidas alcohólicas a estudiantes. El Reglamento de Ética y Conducta de la UAdeC establece restricciones para el personal universitario respecto a su participación en fiestas o reuniones no institucionales promovidas por estudiantes.

En particular, el artículo 43, fracción XIX, señala que los trabajadores universitarios deben abstenerse de asistir u organizar fiestas o reuniones no institucionales promovidas por estudiantes, especialmente aquellas en las que se consuman bebidas alcohólicas. El reglamento también establece el procedimiento para atender posibles faltas. Cuando un estudiante o docente pudiera haber incurrido en una conducta contraria a la normativa, corresponde al Consejo Directivo de la escuela o facultad conocer el caso, escuchar a las partes involucradas y valorar las pruebas presentadas. Las sanciones previstas en el artículo 49 van desde apercibimientos privados o públicos hasta la suspensión temporal o definitiva y, en determinados casos, la separación de la institución.

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