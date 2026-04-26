Mantendrá Saltillo servicios y atención durante veda electoral

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Saltillo
/ 26 abril 2026
    Mantendrá Saltillo servicios y atención durante veda electoral
    Autoridades municipales informaron que los servicios y la atención a la ciudadanía continuarán durante el periodo electoral, con apego a la normativa. SERGIO SOTO

El alcalde Javier Díaz señaló que la operación municipal continuará, aunque con restricciones en la difusión de acciones y programas

El alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, informó que, pese al inicio del periodo de veda electoral, el Ayuntamiento mantendrá la operación de servicios públicos y la atención a la ciudadanía.

Explicó que, aunque la legislación establece restricciones en la difusión de programas y acciones de gobierno, la actividad administrativa no se detiene.

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“Nosotros vamos a seguir teniendo nuestros programas. Nuestros servicios, nuestra atención a la ciudadanía; seguiremos trabajando muy cercano a la gente”, señaló.

Indicó que durante los días previos a la veda se mantiene una agenda activa en materia de obra pública y espacios comunitarios.

“Todavía esta semana, tengo arranque de obras; vamos a estar entregando plazas relacionados al programa de Participa Saltillo”, comentó.

El edil precisó que el equipo jurídico del Ayuntamiento revisa cada acción para asegurar el cumplimiento de la normativa electoral.

“Siempre cuidando el tema jurídico, el tema legal, relacionado al periodo de campañas. Ya cuando más se acerca el periodo electoral, pues ya no se puede difundir ciertas acciones”, agregó.

Añadió que, una vez en vigor las restricciones, se buscarán mecanismos permitidos para continuar con la atención directa a la población.

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Manuel Rodríguez

Manuel Rodríguez

Ha realizado reportajes para empresas nacionales e internacionales en diversas plataformas multimedia como Univisión, TV Azteca y Televisa. Generador de contenido en temas locales y estatales diversos; investigador de historias urbanas y de vida. Ganador de múltiples premios estatales de periodismo, así como de la Universidad Autónoma de Coahuila. Egresado de la Universidad Americana del Noreste.

Instagram: disruptive_mx

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