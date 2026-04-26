Mantendrá Saltillo servicios y atención durante veda electoral

Explicó que, aunque la legislación establece restricciones en la difusión de programas y acciones de gobierno, la actividad administrativa no se detiene.

El alcalde de Saltillo , Javier Díaz González, informó que, pese al inicio del periodo de veda electoral, el Ayuntamiento mantendrá la operación de servicios públicos y la atención a la ciudadanía.

“Nosotros vamos a seguir teniendo nuestros programas. Nuestros servicios, nuestra atención a la ciudadanía; seguiremos trabajando muy cercano a la gente”, señaló.

Indicó que durante los días previos a la veda se mantiene una agenda activa en materia de obra pública y espacios comunitarios.

“Todavía esta semana, tengo arranque de obras; vamos a estar entregando plazas relacionados al programa de Participa Saltillo”, comentó.

El edil precisó que el equipo jurídico del Ayuntamiento revisa cada acción para asegurar el cumplimiento de la normativa electoral.

“Siempre cuidando el tema jurídico, el tema legal, relacionado al periodo de campañas. Ya cuando más se acerca el periodo electoral, pues ya no se puede difundir ciertas acciones”, agregó.

Añadió que, una vez en vigor las restricciones, se buscarán mecanismos permitidos para continuar con la atención directa a la población.