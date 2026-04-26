DIF Saltillo recibirá aparatos ortopédicos creados en Fab Lab

Durante el evento, el alcalde Javier Díaz González destacó la sinergia que existe entre el Gobierno Municipal y las instituciones educativas, al señalar que este tipo de colaboraciones generan un impacto positivo en la comunidad.

El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) Saltillo será beneficiado con la donación de cuatro aparatos ortopédicos que serán diseñados, impresos y creados en el nuevo Fab Lab de la Universidad Carolina, inaugurado en esta capital.

El edil, acompañado por su esposa Luly López Naranjo, presidenta honoraria del DIF Saltillo, agradeció a la Universidad Carolina por la futura donación, la cual —dijo— contribuirá a mejorar la calidad de vida de las personas que requieren este tipo de apoyos.

En el marco de la visita, también se firmó un convenio de colaboración entre el DIF Saltillo y la institución educativa, con el objetivo de fortalecer las acciones en beneficio de quienes necesitan atención especializada, consolidando así una nueva alianza en favor de las familias saltillenses.

El convenio fue firmado por el rector de la Universidad Carolina, Esteban Garza Fishburn, y por la presidenta honoraria del DIF Saltillo, Luly López Naranjo, mientras que el alcalde Javier Díaz González participó como testigo.

“Para nosotros es muy emocionante lo del Fab Lab, el primero en Coahuila, y es un orgullo porque la Universidad Carolina siempre está buscando cómo aportar ese granito de arena para la formación de los saltillenses”, expresó el alcalde.