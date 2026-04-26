DIF Saltillo recibirá aparatos ortopédicos creados en Fab Lab

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Saltillo
/ 26 abril 2026
    DIF Saltillo recibirá aparatos ortopédicos creados en Fab Lab

Alianza entre Universidad Carolina y el Gobierno Municipal beneficiará a personas vulnerables

El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) Saltillo será beneficiado con la donación de cuatro aparatos ortopédicos que serán diseñados, impresos y creados en el nuevo Fab Lab de la Universidad Carolina, inaugurado en esta capital.

Durante el evento, el alcalde Javier Díaz González destacó la sinergia que existe entre el Gobierno Municipal y las instituciones educativas, al señalar que este tipo de colaboraciones generan un impacto positivo en la comunidad.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/inauguran-el-fablab-carolina-un-gran-salto-a-la-innovacion-global-BC20228988

El edil, acompañado por su esposa Luly López Naranjo, presidenta honoraria del DIF Saltillo, agradeció a la Universidad Carolina por la futura donación, la cual —dijo— contribuirá a mejorar la calidad de vida de las personas que requieren este tipo de apoyos.

En el marco de la visita, también se firmó un convenio de colaboración entre el DIF Saltillo y la institución educativa, con el objetivo de fortalecer las acciones en beneficio de quienes necesitan atención especializada, consolidando así una nueva alianza en favor de las familias saltillenses.

El convenio fue firmado por el rector de la Universidad Carolina, Esteban Garza Fishburn, y por la presidenta honoraria del DIF Saltillo, Luly López Naranjo, mientras que el alcalde Javier Díaz González participó como testigo.

“Para nosotros es muy emocionante lo del Fab Lab, el primero en Coahuila, y es un orgullo porque la Universidad Carolina siempre está buscando cómo aportar ese granito de arena para la formación de los saltillenses”, expresó el alcalde.

$!El acuerdo busca fortalecer el apoyo a quienes requieren atención especializada.
El acuerdo busca fortalecer el apoyo a quienes requieren atención especializada. CORTESÍA

Asimismo, reconoció el trabajo de su esposa al frente del DIF Saltillo, destacando su compromiso por generar soluciones en coordinación con instituciones educativas.

El Fab Lab Carolina forma parte de una red global de laboratorios impulsada por el Massachusetts Institute of Technology (MIT), orientada al desarrollo de soluciones tecnológicas con impacto real en la sociedad.

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Gerardo Hernández

Gerardo Hernández

Editor web y de impreso con experiencia en la cobertura de local, política, música, deportes y cultura pop. Mi interés por el periodismo surgió a partir de la fotografía, la locución y el contar historias. Desde 2013 he trabajado en diversos medios de comunicación de la localidad, incluyendo radio, periódico, televisión y otras plataformas digitales.

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y músico en los tiempos libres.

Actualmente Editor en Jefe de la sección Mi Ciudad.

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