Mariachis chocan rumbo a presentación en Saltillo

Integrantes del Mariachi San Francisco no alcanzaron a llegar a un evento social, luego de que la camioneta en la que viajaban chocó contra la estructura de un puente vehicular en Saltillo. Uno de los músicos resultó con lesiones menores y fue valorado por paramédicos. De acuerdo con la información recabada en el lugar, no fue necesario su traslado a un hospital.

El accidente ocurrió cerca de las 10:00 horas sobre el bulevar Emilio Arizpe de la Maza, a la altura de la colonia Lomas de Lourdes. En el percance participó una camioneta Chevrolet Suburban blanca, en la que viajaban seis integrantes de la agrupación.

Según los primeros reportes, la unidad impactó primero la malla metálica ubicada en el costado derecho del puente vehicular, en los carriles de circulación de sur a norte. Tras el primer golpe, el conductor perdió el control y terminó por chocar contra el muro central de concreto. Paramédicos de la Cruz Roja acudieron para brindar atención a uno de los ocupantes, quien, por fortuna, no requirió ser trasladado a una clínica.