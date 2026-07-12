Mariachis chocan rumbo a presentación en Saltillo

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    Mariachis chocan rumbo a presentación en Saltillo
    El vehículo fue remolcado a un corralón mientras las autoridades daban seguimiento al accidente. JUAN FRANCISCO VALDÉS

La camioneta en la que viajaban impactó la estructura de un puente vehicular sobre el bulevar Emilio Arizpe de la Maza; uno de los músicos fue valorado en el lugar

Integrantes del Mariachi San Francisco no alcanzaron a llegar a un evento social, luego de que la camioneta en la que viajaban chocó contra la estructura de un puente vehicular en Saltillo.

Uno de los músicos resultó con lesiones menores y fue valorado por paramédicos. De acuerdo con la información recabada en el lugar, no fue necesario su traslado a un hospital.

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El accidente ocurrió cerca de las 10:00 horas sobre el bulevar Emilio Arizpe de la Maza, a la altura de la colonia Lomas de Lourdes. En el percance participó una camioneta Chevrolet Suburban blanca, en la que viajaban seis integrantes de la agrupación.

$!La presentación del Mariachi San Francisco tuvo que ser suspendida luego del accidente ocurrido la mañana de este domingo.
La presentación del Mariachi San Francisco tuvo que ser suspendida luego del accidente ocurrido la mañana de este domingo. JUAN FRANCISCO VALDÉS

Según los primeros reportes, la unidad impactó primero la malla metálica ubicada en el costado derecho del puente vehicular, en los carriles de circulación de sur a norte. Tras el primer golpe, el conductor perdió el control y terminó por chocar contra el muro central de concreto.

Paramédicos de la Cruz Roja acudieron para brindar atención a uno de los ocupantes, quien, por fortuna, no requirió ser trasladado a una clínica.

$!La camioneta del Mariachi San Francisco terminó con daños de consideración tras impactar la estructura del puente vehicular.
La camioneta del Mariachi San Francisco terminó con daños de consideración tras impactar la estructura del puente vehicular. JUAN FRANCISCO VALDÉS

El accidente afectó la circulación vehicular en la zona, por lo que elementos de Tránsito Municipal cerraron de manera temporal el puente mientras se realizaban las maniobras correspondientes.

Finalmente, el caso fue consignado ante el Ministerio Público de Asuntos Viales, donde se determinarán las responsabilidades.

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