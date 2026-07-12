Saltillo requeriría hasta 15 mdp para rehabilitar su red de ciclovías

+ Seguir en Seguir en Google
Saltillo
/
    Saltillo requeriría hasta 15 mdp para rehabilitar su red de ciclovías
    El director del IMMUS explicó que, además de rehabilitar la infraestructura existente, el municipio trabaja en la actualización del Reglamento de Seguridad Vial para fortalecer la protección de los ciclistas. MANUEL RODRÍGUEZ

El director del IMMUS señaló que la meta a largo plazo es ampliar la infraestructura ciclista hasta superar los 200 kilómetros en la ciudad

La red de ciclovías en Saltillo requiere una inversión aproximada de entre 10 y 15 millones de pesos para rehabilitar los 55 kilómetros existentes en la ciudad, de acuerdo con estimaciones del Instituto Municipal de Movilidad Urbana Sostenible (IMMUS).

Víctor de la Rosa, director del IMMUS, señaló la necesidad de volver a posicionar la movilidad alternativa como una prioridad en la agenda pública local. Consideró que se trata de una solución eficiente e indispensable para el desarrollo urbano de la capital coahuilense.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/saltillo-en-bici-impulsa-ciclovias-mas-seguras-con-jornada-ciudadana-AA22113021

“Es un tema que evidentemente es como súper necesario volverlo a poner sobre la mesa. La tarea que hacen los colectivos y grupos que están promoviendo la movilidad alternativa es una tarea de avanzada, es una tarea de futuro”, afirmó el funcionario.

De la Rosa enfatizó que la bicicleta destaca sobre otros medios de transporte urbano. “Es muy clave y muy evidente que la bicicleta es, entre todos los modos de movilidad, el que mejor rendimiento tiene en términos de consumo energético y velocidad de aproximación”, subrayó.

Actualmente, el municipio trabaja en conjunto con colectivos ciudadanos en la intervención de tramos estratégicos bajo el esquema de ciclocarril. Las acciones contemplan delimitar líneas divisorias y reforzar las áreas de protección en intersecciones viales.

“¿Qué sigue en este sentido? Pues algo que comúnmente se denomina ‘oreja’, que es la manera en la que se protegen las esquinas para evitar que los autos justamente se suban”, explicó el titular de la dependencia municipal.

A la par de la infraestructura, el IMMUS trabaja en la actualización del Reglamento de Seguridad Vial para fortalecer la protección legal de los ciclistas en las vialidades compartidas.

Respecto a los costos para dejar en óptimas condiciones la infraestructura actual, De la Rosa detalló que “estaríamos hablando de inversiones de entre 10 y 15 millones de pesos para rehabilitar completamente nada más lo que hay, no pensar en más ciclovía por ahora”.

No obstante, agregó que la planeación a largo plazo contempla ampliar de manera gradual la infraestructura ciclista de Saltillo. La meta es alcanzar más de 200 kilómetros articulados en distintos sectores y avenidas principales.

“Proyectos hacia adelante sí están establecidos en un plan. Hemos pensado que tendríamos que agregar el doble para ir avanzando: llegar a los 110 kilómetros y luego a los 200, incluyendo corredores como Venustiano Carranza o cruces transversales en la zona centro”, concluyó.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/saltillo-en-bici-impulsa-ciclovias-mas-seguras-con-jornada-ciudadana-AA22113021

“Es un tema que evidentemente es como súper necesario volverlo a poner sobre la mesa. La tarea que hacen los colectivos y grupos que están promoviendo la movilidad alternativa es una tarea de avanzada, es una tarea de futuro”, afirmó el funcionario.

De la Rosa enfatizó que la bicicleta destaca sobre otros medios de transporte urbano. “Es muy clave y muy evidente que la bicicleta es, entre todos los modos de movilidad, el que mejor rendimiento tiene en términos de consumo energético y velocidad de aproximación”, subrayó.

Actualmente, el municipio trabaja en conjunto con colectivos ciudadanos en la intervención de tramos estratégicos bajo el esquema de ciclocarril. Las acciones contemplan delimitar líneas divisorias y reforzar las áreas de protección en intersecciones viales.

“¿Qué sigue en este sentido? Pues algo que comúnmente se denomina ‘oreja’, que es la manera en la que se protegen las esquinas para evitar que los autos justamente se suban”, explicó el titular de la dependencia municipal.

A la par de la infraestructura, el IMMUS trabaja en la actualización del Reglamento de Seguridad Vial para fortalecer la protección legal de los ciclistas en las vialidades compartidas.

Respecto a los costos para dejar en óptimas condiciones la infraestructura actual, De la Rosa detalló que “estaríamos hablando de inversiones de entre 10 y 15 millones de pesos para rehabilitar completamente nada más lo que hay, no pensar en más ciclovía por ahora”.

No obstante, agregó que la planeación a largo plazo contempla ampliar de manera gradual la infraestructura ciclista de Saltillo. La meta es alcanzar más de 200 kilómetros articulados en distintos sectores y avenidas principales.

“Proyectos hacia adelante sí están establecidos en un plan. Hemos pensado que tendríamos que agregar el doble para ir avanzando: llegar a los 110 kilómetros y luego a los 200, incluyendo corredores como Venustiano Carranza o cruces transversales en la zona centro”, concluyó.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Rehabilitación
Inversiones
ciclovías

Localizaciones


Saltillo

Manuel Rodríguez

Manuel Rodríguez

Ha realizado reportajes para empresas nacionales e internacionales en diversas plataformas multimedia como Univisión, TV Azteca y Televisa. Generador de contenido en temas locales y estatales diversos; investigador de historias urbanas y de vida. Ganador de múltiples premios estatales de periodismo, así como de la Universidad Autónoma de Coahuila. Egresado de la Universidad Americana del Noreste.

Instagram: disruptive_mx

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
La Región Sureste de Coahuila emprendió un plan para atraer turismo por su cercanía con la sede Monterrey.

Mundial 2026 en Saltillo: sin impacto económico, ‘pero dejó integrado al sector turístico’
true

POLITICÓN: Lo que urge para AHMSA son inversionistas, ¿podrán reactivarla?
Jesús Emiliano Bruno Dávila, de 16 años, y Gilberto Ledezma, de 13 años, lograron su clasificación tras superar la etapa nacional del certamen y partirán a Asia este domingo.

Viajan niños coahuilenses a Singapur para representar a México en Olimpiada Internacional de Matemáticas
¿Por qué asesinaron a Roxana Berenice?

¿Por qué asesinaron a Roxana Berenice?
Penales y despenalizaciones

Penales y despenalizaciones
En los últimos días, un hombre falleció mientras hacía ejercicio en un gimnasio ubicado al norte de Saltillo.

Suplementos sin supervisión y entrenadores no certificados: el riesgo de ir al gym en Saltillo
true

El futbol se acabó; ahora traslademos esa ilusión a cosas más importantes
true

Sucesos inadvertidos que pueden ser clave para México