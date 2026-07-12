Saltillo requeriría hasta 15 mdp para rehabilitar su red de ciclovías

La red de ciclovías en Saltillo requiere una inversión aproximada de entre 10 y 15 millones de pesos para rehabilitar los 55 kilómetros existentes en la ciudad, de acuerdo con estimaciones del Instituto Municipal de Movilidad Urbana Sostenible (IMMUS). Víctor de la Rosa, director del IMMUS, señaló la necesidad de volver a posicionar la movilidad alternativa como una prioridad en la agenda pública local. Consideró que se trata de una solución eficiente e indispensable para el desarrollo urbano de la capital coahuilense.

“Es un tema que evidentemente es como súper necesario volverlo a poner sobre la mesa. La tarea que hacen los colectivos y grupos que están promoviendo la movilidad alternativa es una tarea de avanzada, es una tarea de futuro”, afirmó el funcionario. De la Rosa enfatizó que la bicicleta destaca sobre otros medios de transporte urbano. “Es muy clave y muy evidente que la bicicleta es, entre todos los modos de movilidad, el que mejor rendimiento tiene en términos de consumo energético y velocidad de aproximación”, subrayó. Actualmente, el municipio trabaja en conjunto con colectivos ciudadanos en la intervención de tramos estratégicos bajo el esquema de ciclocarril. Las acciones contemplan delimitar líneas divisorias y reforzar las áreas de protección en intersecciones viales. “¿Qué sigue en este sentido? Pues algo que comúnmente se denomina ‘oreja’, que es la manera en la que se protegen las esquinas para evitar que los autos justamente se suban”, explicó el titular de la dependencia municipal. A la par de la infraestructura, el IMMUS trabaja en la actualización del Reglamento de Seguridad Vial para fortalecer la protección legal de los ciclistas en las vialidades compartidas. Respecto a los costos para dejar en óptimas condiciones la infraestructura actual, De la Rosa detalló que “estaríamos hablando de inversiones de entre 10 y 15 millones de pesos para rehabilitar completamente nada más lo que hay, no pensar en más ciclovía por ahora”. No obstante, agregó que la planeación a largo plazo contempla ampliar de manera gradual la infraestructura ciclista de Saltillo. La meta es alcanzar más de 200 kilómetros articulados en distintos sectores y avenidas principales. “Proyectos hacia adelante sí están establecidos en un plan. Hemos pensado que tendríamos que agregar el doble para ir avanzando: llegar a los 110 kilómetros y luego a los 200, incluyendo corredores como Venustiano Carranza o cruces transversales en la zona centro”, concluyó.

“Es un tema que evidentemente es como súper necesario volverlo a poner sobre la mesa. La tarea que hacen los colectivos y grupos que están promoviendo la movilidad alternativa es una tarea de avanzada, es una tarea de futuro”, afirmó el funcionario. De la Rosa enfatizó que la bicicleta destaca sobre otros medios de transporte urbano. “Es muy clave y muy evidente que la bicicleta es, entre todos los modos de movilidad, el que mejor rendimiento tiene en términos de consumo energético y velocidad de aproximación”, subrayó. Actualmente, el municipio trabaja en conjunto con colectivos ciudadanos en la intervención de tramos estratégicos bajo el esquema de ciclocarril. Las acciones contemplan delimitar líneas divisorias y reforzar las áreas de protección en intersecciones viales. “¿Qué sigue en este sentido? Pues algo que comúnmente se denomina ‘oreja’, que es la manera en la que se protegen las esquinas para evitar que los autos justamente se suban”, explicó el titular de la dependencia municipal. A la par de la infraestructura, el IMMUS trabaja en la actualización del Reglamento de Seguridad Vial para fortalecer la protección legal de los ciclistas en las vialidades compartidas. Respecto a los costos para dejar en óptimas condiciones la infraestructura actual, De la Rosa detalló que “estaríamos hablando de inversiones de entre 10 y 15 millones de pesos para rehabilitar completamente nada más lo que hay, no pensar en más ciclovía por ahora”. No obstante, agregó que la planeación a largo plazo contempla ampliar de manera gradual la infraestructura ciclista de Saltillo. La meta es alcanzar más de 200 kilómetros articulados en distintos sectores y avenidas principales. “Proyectos hacia adelante sí están establecidos en un plan. Hemos pensado que tendríamos que agregar el doble para ir avanzando: llegar a los 110 kilómetros y luego a los 200, incluyendo corredores como Venustiano Carranza o cruces transversales en la zona centro”, concluyó.

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