Mario Galaxy y Proyecto Salvación llenan salas de cine en Saltillo; ven recuperación tras pandemia

La pandemia representó el golpe más severo en la historia reciente del cine. En 2020, la industria prácticamente se paralizó: complejos cerrados, estrenos cancelados o migrados a plataformas digitales y una caída drástica en la asistencia. De acuerdo con la Cámara Nacional de la Industria Cinematográfica (Canacine), la venta de boletos llegó a desplomarse hasta en un 80 por ciento durante el primer año de la crisis sanitaria, marcando un punto de quiebre en los hábitos de consumo.

Las salas de cine en Saltillo registran llenos durante el período vacacional de Semana Santa, impulsadas por estrenos como Super Mario Galaxy y Proyecto Salvación, en un contexto donde trabajadores y asistentes perciben que la industria ya se ha recuperado tras el impacto del COVID-19.

Además, el gasto total en taquilla también reflejó retrocesos. Durante 2025, la industria generó cerca de 14 mil 983 millones de pesos, con una disminución superior al 8 por ciento anual, en un contexto donde el crecimiento del streaming y los cambios en el consumo siguen impactando la asistencia a salas.

Aunque en los años posteriores se registró una reapertura gradual, la recuperación ha sido desigual. Para 2025, en México se vendieron alrededor de 203 millones de boletos, lo que representó una caída de 6.8 por ciento respecto a 2024 y, más significativo aún, una asistencia todavía 42 por ciento por debajo de los niveles previos a la pandemia.

De acuerdo con personal de Cinépolis en Plaza Patio, la afluencia ha sido alta desde el estreno de estas producciones, con cifras que reflejan el interés del público incluso entre semana. “Nuestra afluencia del primer día fue de alrededor de 2 mil 600 a 3 mil personas, siendo un miércoles”, explicó Bárbara, encargada de almacén, quien agregó que las funciones comienzan a venderse con anticipación y terminan por llenarse conforme avanza el día.

La trabajadora señaló que Super Mario Galaxy es actualmente el principal atractivo en cartelera, concentrando la mayor cantidad de asistentes. Además, destacó que las compras en línea han cobrado mayor relevancia, al permitir a los usuarios adquirir boletos y alimentos con anticipación, reduciendo tiempos de espera frente a filas tradicionales que pueden prolongarse hasta una hora.

A seis años de la pandemia, “todo vuelve a la normalidad y eso hace que la gente empiece a salir más de sus casas y venga más al cine”, comentó.

Entre los asistentes, la opinión coincide. Algunos señalaron que acuden al cine al menos una vez al mes, mientras que otros lo hacen únicamente cuando hay estrenos de su interés; sin embargo, todos coinciden en que la experiencia en sala ha recuperado su atractivo.

“Sí, ya volvió la fuerza que tenía después de la pandemia”, mencionó uno de los entrevistados. Otros destacaron que, pese al crecimiento de las plataformas digitales durante el confinamiento, el cine continúa siendo un espacio de convivencia. “Seguimos viniendo más que nada para convivir”, señalaron.

El comportamiento del público también evidencia los cambios que dejó la pandemia. Varios asistentes indicaron que ahora combinan el cine con plataformas de streaming, reservando la experiencia en sala para grandes estrenos, como ocurre actualmente con Super Mario Galaxy, que algunos ya perfilan como una de las películas más exitosas del año.

Este tipo de producciones ha sido clave en la recuperación parcial del sector. De acuerdo con reportes de la industria, los grandes estrenos —especialmente franquicias, animación y cine familiar— concentran buena parte de la asistencia, compensando en cierta medida la disminución en la frecuencia con la que las personas acuden al cine.

En promedio, los mexicanos acudieron al cine alrededor de 1.5 veces durante 2025, una cifra considerablemente menor a la registrada antes de la pandemia. Aun así, en el ámbito local el panorama es más optimista.