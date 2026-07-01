Más de 10 mil disfrutan el Fut Fest y festejos concluyen sin incidentes: Alcalde de Saltillo

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    Más de 10 mil disfrutan el Fut Fest y festejos concluyen sin incidentes: Alcalde de Saltillo
    La asistencia fue alta en el FutFest del Biblioparque Norte. HOMERO SÁNCHEZ

El alcalde Javier Díaz González destacó el orden ciudadano, la restricción vehicular en la Alameda y anunció la llegada del astro del fútbol mundial Roberto Carlos

El alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, confirmó que los festejos ciudadanos realizados en el centro de la ciudad y la Alameda Zaragoza, tras el triunfo de la Selección Mexicana en el Mundial, concluyeron con saldo blanco gracias a los operativos de seguridad y prevención implementados por el Gobierno Municipal.

“Lo más importante es que, después del triunfo, las y los saltillenses que acudieron al Centro Histórico, a la calle Victoria y a la Alameda a festejar y disfrutar esta victoria, que desde hace 40 años no conseguíamos en un partido de eliminación directa, lo hicieron con saldo blanco”, declaró el edil.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/con-saldo-blanco-sin-detenidos-ni-danos-terminaron-festejos-del-mundial-en-saltillo-PK21819457

Restringieron acceso vehicular para proteger a peatones

Ante la alta concentración de personas en las inmediaciones de la Alameda Zaragoza, las autoridades restringieron temporalmente el acceso a vehículos motorizados, privilegiando la circulación peatonal para reducir el riesgo de accidentes.

“Sí, porque era una gran cantidad de personas que estaban disfrutando y festejando de manera pedestre. Al controlar el acceso vehicular tuvimos la posibilidad de salvaguardar de mejor forma la integridad de las personas”, explicó Díaz González.

El alcalde llamó a la ciudadanía a mantener el mismo comportamiento durante los próximos encuentros de la Selección Mexicana.

“Hay que seguir apoyando a la Selección para el domingo. Dios quiera que se dé un buen triunfo y que sigamos festejando con civilidad, como lo hicimos en esta ocasión”, expresó.

Fut Fest supera los 10 mil asistentes

Javier Díaz destacó el éxito del Fut Fest Saltillo, donde se transmitió el partido entre México y Ecuador en pantallas gigantes y se registró una asistencia superior a las 10 mil personas.

“Más de 10 mil personas tuvimos en el Fut Fest. Una gran cantidad de niñas, niños y familias; ustedes lo han podido constatar. Ha sido un éxito rotundo y la gente también tiene la posibilidad de quedarse a cenar y disfrutar de todas las actividades”, señaló.

El edil afirmó que el festival se ha consolidado como uno de los principales espacios de convivencia para disfrutar la Copa del Mundo en la ciudad.

Roberto Carlos visitará Saltillo

El presidente municipal anunció que las actividades del Fut Fest continuarán con la visita del exfutbolista brasileño Roberto Carlos, considerado uno de los mejores laterales izquierdos en la historia del fútbol.

“Estamos preparados para recibir a una gran estrella del fútbol mundial, el mejor lateral izquierdo en la historia: Roberto Carlos, campeón del mundo con Brasil y ganador de la Champions League en diferentes ocasiones con el Real Madrid”, comentó.

Explicó que el exseleccionado brasileño ofrecerá un mensaje a los asistentes y posteriormente convivirá con la afición.

“Va a poder dar unas palabras y después bajar a un área delimitada para tomarse fotografías, firmar autógrafos y convivir con la afición saltillense”, concluyó.

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Manuel Rodríguez

Manuel Rodríguez

Ha realizado reportajes para empresas nacionales e internacionales en diversas plataformas multimedia como Univisión, TV Azteca y Televisa. Generador de contenido en temas locales y estatales diversos; investigador de historias urbanas y de vida. Ganador de múltiples premios estatales de periodismo, así como de la Universidad Autónoma de Coahuila. Egresado de la Universidad Americana del Noreste.

Instagram: disruptive_mx

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