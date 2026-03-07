Más de 450 detenidos en operativos antialcohol en Saltillo durante 2026

En lo que va del año, más de 450 personas han sido detenidas durante los operativos antialcohol implementados por la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Saltillo, acciones que tienen como objetivo prevenir accidentes automovilísticos y proteger la vida, integridad y bienes de conductores y terceros.

El comisionado de Seguridad, Miguel Ángel Garza Félix, señaló que la administración encabezada por el alcalde Javier Díaz González mantiene una estrategia integral enfocada en la prevención de accidentes viales, en la que participan diversas áreas de la corporación.

“Tenemos campañas de concientización en medios masivos y redes sociales; trabajamos con filtros preventivos en principales cruceros viales; enviamos mensajes de concientización en grupos de seguridad de WhatsApp; damos pláticas en instituciones educativas; tenemos operativos radar y campañas de educación cada semana”, comentó.

El funcionario explicó que estas acciones forman parte de un trabajo coordinado y permanente, en el que los operativos antialcohol representan solo una de las herramientas para fomentar una cultura de responsabilidad al volante.

“Es un trabajo integral en el que participan todas las áreas de la Comisaría y los operativos antialcohol son solo una parte de este trabajo preventivo”, agregó.

OPERATIVOS PERMANENTES

Por su parte, la subdirectora de Tránsito, Zulema Banda Alemán, informó que de enero a la fecha se han registrado más de 450 detenciones, ya sea por conducir en estado de ebriedad o por consumir bebidas alcohólicas a bordo de un vehículo, incluyendo a motociclistas.

Explicó que las sanciones económicas varían dependiendo del nivel de alcohol detectado. La multa por ebriedad incompleta equivale a 100 UMAS, es decir, aproximadamente 11 mil 731 pesos, mientras que la sanción por ebriedad completa asciende a 200 UMAS, cerca de 23 mil 472 pesos.