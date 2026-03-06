Localizan a veracruzano de 83 años sin vida en hotel de Saltillo

Saltillo
/ 6 marzo 2026
    Localizan a veracruzano de 83 años sin vida en hotel de Saltillo
    Se presume paro cardiaco Ulises Martínez
    Localizan a veracruzano de 83 años sin vida en hotel de Saltillo
    Autoridades confirmaron el deceso Ulises Martínez
    Localizan a veracruzano de 83 años sin vida en hotel de Saltillo
    Murió en la habitación que había rentado Ulises Martínez

El adulto mayor se encontraba hospedado desde el 3 de marzo junto a un amigo, quien lo encontró sin responder la mañana de este viernes

Un hombre de 83 años fue hallado sin vida, sentado en un sillón en el interior de su habitación en el hotel Imperial, la mañana de este viernes, en Saltillo. Personal de la Policía Municipal, así como de la Agencia de Investigación Criminal, acudió a tomar conocimiento de los hechos.

Conforme a las autoridades que tomaron conocimiento, se entrevistaron con Nicolás “N”, amigo de quien respondía al nombre de Efraín Abelardo “N”, quien dijo haber visto a su amigo la noche de este jueves alrededor de las 23:00 horas.

El hombre indicó que estaban hospedados desde el 3 de marzo, ambos originarios de Veracruz. No precisó el motivo del viaje, pero señaló que al ir a buscarlo por la mañana entró a la habitación 113 y lo vio en el sillón, pensando que estaba descansando.

Sin embargo, al tratar de obtener respuesta, dio aviso a la recepción del hotel y se solicitó una ambulancia. Al lugar arribó personal de la Cruz Roja, quienes valoraron al hombre.

Tras confirmarse el deceso, se dio aviso a las autoridades de la Agencia de Investigación Criminal. Posteriormente arribaron los agentes, quienes llevaron a cabo las diligencias correspondientes y el levantamiento del cuerpo, el cual fue trasladado al Semefo.

Asimismo, se dio aviso a su hija, cuyo número telefónico fue proporcionado por el amigo, para que sea ella y su familia quienes reclamen el cuerpo y realicen los servicios correspondientes.

