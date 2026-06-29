Menor es atropellado por una camioneta, en Saltillo

El pequeño Iker, de tan solo siete años de edad, fue trasladado de urgencia al Hospital Materno Infantil de Saltillo tras ser atropellado por una camioneta.

Los hechos ocurrieron la tarde de este lunes en el cruce de la avenida Libertad y Venustiano Carranza, en la colonia Tierra y Libertad.

De acuerdo con los primeros reportes, el menor cruzaba el bulevar en compañía de su padre, en dirección de oriente a poniente.

El conductor de una camioneta Chevrolet, identificado como Gamaliel N., de 53 años, se encontraba estacionado en el lugar.

Presuntamente, sin tomar las debidas precauciones, puso en marcha la unidad e intentó dar vuelta para retornar, momento en el que embistió al menor.