Menor es atropellado por una camioneta, en Saltillo

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    Menor es atropellado por una camioneta, en Saltillo
    Autoridades acudieron al lugar para detener al responsable.

Se reporta delicado pues presuntamente tiene fuertes lesiones en las costillas

El pequeño Iker, de tan solo siete años de edad, fue trasladado de urgencia al Hospital Materno Infantil de Saltillo tras ser atropellado por una camioneta.

Los hechos ocurrieron la tarde de este lunes en el cruce de la avenida Libertad y Venustiano Carranza, en la colonia Tierra y Libertad.

De acuerdo con los primeros reportes, el menor cruzaba el bulevar en compañía de su padre, en dirección de oriente a poniente.

El conductor de una camioneta Chevrolet, identificado como Gamaliel N., de 53 años, se encontraba estacionado en el lugar.

Presuntamente, sin tomar las debidas precauciones, puso en marcha la unidad e intentó dar vuelta para retornar, momento en el que embistió al menor.

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El neumático delantero izquierdo de la camioneta pasó sobre el abdomen del niño, provocándole lesiones internas que pusieron en riesgo su vida.

Paramédicos de la Cruz Roja brindaron atención prehospitalaria al menor y posteriormente lo trasladaron de urgencia al Hospital Materno Infantil.

En tanto, el probable responsable, Gamaliel N., fue detenido por oficiales de la Policía Estatal. Más tarde fue puesto a disposición de elementos de Tránsito Municipal, quienes realizarán el dictamen correspondiente, ya que presuntamente conducía en estado de ebriedad.

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