Muere joven repartidor en accidente de motocicleta, en Saltillo

Un joven de 18 años que se ganaba la vida como repartidor de alimentos perdió la vida en un accidente de motocicleta registrado la tarde de este lunes, en el fraccionamiento El Olmo.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 5:30 de la tarde sobre el bulevar Nazario S. Ortiz Garza, en el cruce con la calle Bosques de Viena.

La víctima fue identificada como Ángel Alberto N., de 18 años de edad. De acuerdo con el informe de Tránsito Municipal, la motocicleta circulaba de poniente a oriente cuando el conductor, identificado como Ángel Salvador N., perdió el control de la unidad e impactó el neumático delantero contra el cordón cuneta.

Aparentemente, el acompañante salió proyectado y se golpeó contra un árbol ubicado en el camellón central.