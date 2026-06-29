Muere joven repartidor en accidente de motocicleta, en Saltillo

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    Muere joven repartidor en accidente de motocicleta, en Saltillo
    Autoridades acudieron al lugar de los hechos para realizar el protocolo correspondiente.
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Un joven de 18 años que se ganaba la vida como repartidor de alimentos perdió la vida en un accidente de motocicleta registrado la tarde de este lunes, en el fraccionamiento El Olmo.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 5:30 de la tarde sobre el bulevar Nazario S. Ortiz Garza, en el cruce con la calle Bosques de Viena.

La víctima fue identificada como Ángel Alberto N., de 18 años de edad. De acuerdo con el informe de Tránsito Municipal, la motocicleta circulaba de poniente a oriente cuando el conductor, identificado como Ángel Salvador N., perdió el control de la unidad e impactó el neumático delantero contra el cordón cuneta.

Aparentemente, el acompañante salió proyectado y se golpeó contra un árbol ubicado en el camellón central.

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Paramédicos de la Cruz Roja confirmaron el fallecimiento de Ángel Alberto en el lugar, donde su cuerpo quedó tendido sobre la isleta central.

Por su parte, Ángel Salvador fue trasladado en código rojo a un hospital, en calidad de detenido y bajo custodia de las autoridades.

El padre del fallecido, Pedro Alberto, quien acudió al lugar del accidente, declaró a las autoridades que se enteró del percance a través de las redes sociales.

Posteriormente, llamó al teléfono celular de su hijo y la llamada fue respondida por una oficial, quien le indicó que acudiera al lugar del accidente.

La motocicleta involucrada es una Italika 250, color gris con negro, sin placas de circulación.

La unidad fue asegurada y puesta a disposición del Ministerio Público para las investigaciones correspondientes.

Peritos de la Fiscalía General del Estado realizaron el procesamiento de la escena, mientras que el cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense para la práctica de la necropsia de ley.

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