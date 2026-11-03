Mesa de diálogo con estudiantes del Tec de Saltillo se retoma hoy a las 10:00 horas

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    Mesa de diálogo con estudiantes del Tec de Saltillo se retoma hoy a las 10:00 horas
    El bulevar Venustiano Carranza continúa bloqueado, pese al acercamiento entre autoridades y representantes del Movimiento Estudiantil Burros Pardos. REDES SOCIALES

Tras más de tres horas de negociaciones que terminaron cerca de las 3:00 de la madrugada, autoridades y estudiantes acordaron retomar las conversaciones esta mañana; el bulevar Venustiano Carranza sigue bloqueado

El Instituto Tecnológico de Saltillo (TecNM), anunció que este martes 3 de noviembre, a las 10:00 horas, se reanudará la mesa de diálogo con el Movimiento Estudiantil Burros Pardos, luego de una primera jornada de negociaciones que se prolongó por más de tres horas y concluyó sin acuerdos que permitieran liberar el bulevar Venustiano Carranza.

A través de un comunicado difundido durante la madrugada, la institución informó que el encuentro del lunes 2 de noviembre contó con la participación de representantes de la Dirección Jurídica del Tecnológico Nacional de México, autoridades del plantel y estudiantes acompañados de su representante legal.

Sin definición, primera mesa de diálogo con estudiantes del Tec Saltillo; escuchan demandas de Burros Pardos

Durante la reunión se revisaron los nueve puntos que integran el pliego petitorio de los alumnos, sobre los cuales, de acuerdo con la versión institucional, se consiguieron avances en diversas solicitudes. Sin embargo, las propuestas presentadas quedaron pendientes de análisis por parte de los estudiantes.

Después de más de tres horas de conversaciones, los representantes del movimiento solicitaron un receso para revisar los planteamientos y consultar su contenido en asamblea, antes de determinar una postura sobre los avances alcanzados.

Fue aproximadamente a las 2:00 horas de este martes cuando los estudiantes comunicaron que la mesa de diálogo se reanudaría a las 10:00 horas, con la participación de las mismas autoridades que estuvieron presentes durante la primera jornada de negociaciones.

Pese al acercamiento entre ambas partes, la institución reconoció que las actividades concluyeron sin que se consiguiera la liberación del bulevar Venustiano Carranza, vialidad que permanece ocupada por los estudiantes como parte de su protesta, iniciada para exigir respuestas a sus demandas.

En el encuentro también participaron representantes jurídicos, estudiantiles y de los gobiernos estatal y municipal, cuya intervención busca contribuir a encontrar una salida al conflicto que mantiene afectada la movilidad en uno de los principales corredores viales de Saltillo.

En su posicionamiento, el Tecnológico de Saltillo reiteró su disposición para mantener una comunicación abierta con los inconformes y aseguró que continuará privilegiando el diálogo, la escucha activa y la búsqueda de soluciones para atender las solicitudes de la comunidad estudiantil.

Asimismo, sostuvo que mantiene su compromiso con el derecho a la educación, el respeto a los estudiantes y el cumplimiento de los acuerdos que puedan alcanzarse durante las negociaciones.

La reanudación de la mesa representa un nuevo intento por avanzar en la resolución del conflicto, aunque la liberación del bulevar Venustiano Carranza continúa pendiente y dependerá de los resultados de las conversaciones y de la postura que asuman los estudiantes tras analizar las propuestas institucionales.

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Elena Vega

Elena Vega

Editora Web y de las secciones Coahuila y Saltillo en VANGUARDIA. Cuenta con más de 15 años de experiencia en medios impresos como correctora y editora. Es psicóloga por la Universidad Autónoma de Coahuila y cuenta con diplomados en periodismo por la UNAM y la Fundación para un Nuevo Periodismo Iberoamericano (ahora fundación Gabo). Entre sus intereses destacan la política local y nacional, la literatura, el internet, el rock y los medios.

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