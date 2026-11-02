WhatsApp esconde una herramienta para liberar espacio: así puedes encontrarla y borrar archivos

Si tu celular se está quedando sin espacio, WhatsApp podría ser uno de los lugares donde conviene comenzar la limpieza. La aplicación permite revisar los archivos multimedia acumulados y seleccionar aquellos que ya no necesitas conservar.

Aunque suele conocerse como la papelera de WhatsApp, esta función no es una papelera tradicional donde se guardan los elementos eliminados. Se trata de una herramienta de administración de almacenamiento que ayuda a identificar y borrar contenido directamente desde la aplicación.

¿DÓNDE ESTÁ LA PAPELERA DE WHATSAPP?

Para encontrar esta herramienta, no necesitas instalar aplicaciones adicionales. Solo debes ingresar a WhatsApp y seguir estos pasos:

1. Abre WhatsApp en tu celular.

2. Entra al menú de ajustes o configuración.

3. Selecciona “Almacenamiento y datos”.

4. Pulsa “Administración de almacenamiento”.

5. Revisa los archivos que aparecen en el apartado de limpieza.

Los nombres de algunas opciones pueden variar según la versión de WhatsApp y el sistema operativo del teléfono.

Desde este menú puedes identificar los elementos que ocupan más memoria, revisar contenido compartido en distintas conversaciones y elegir qué archivos deseas eliminar.

¿QUÉ ARCHIVOS PUEDES BORRAR DE WHATSAPP?

La herramienta permite eliminar diferentes tipos de contenido multimedia y documentos que se han acumulado con el uso diario de la aplicación.