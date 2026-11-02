WhatsApp esconde una herramienta para liberar espacio: así puedes encontrarla y borrar archivos

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    WhatsApp esconde una herramienta para liberar espacio: así puedes encontrarla y borrar archivos
    Fotos, videos, audios y documentos pueden ocupar gran parte de la memoria del celular. FOTO: CHAT GPT

WhatsApp cuenta con una herramienta para identificar los archivos más pesados y eliminarlos sin tener que borrar conversaciones completas.

Si tu celular se está quedando sin espacio, WhatsApp podría ser uno de los lugares donde conviene comenzar la limpieza. La aplicación permite revisar los archivos multimedia acumulados y seleccionar aquellos que ya no necesitas conservar.

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Aunque suele conocerse como la papelera de WhatsApp, esta función no es una papelera tradicional donde se guardan los elementos eliminados. Se trata de una herramienta de administración de almacenamiento que ayuda a identificar y borrar contenido directamente desde la aplicación.

¿DÓNDE ESTÁ LA PAPELERA DE WHATSAPP?

Para encontrar esta herramienta, no necesitas instalar aplicaciones adicionales. Solo debes ingresar a WhatsApp y seguir estos pasos:

1. Abre WhatsApp en tu celular.

2. Entra al menú de ajustes o configuración.

3. Selecciona “Almacenamiento y datos”.

4. Pulsa “Administración de almacenamiento”.

5. Revisa los archivos que aparecen en el apartado de limpieza.

Los nombres de algunas opciones pueden variar según la versión de WhatsApp y el sistema operativo del teléfono.

Desde este menú puedes identificar los elementos que ocupan más memoria, revisar contenido compartido en distintas conversaciones y elegir qué archivos deseas eliminar.

¿QUÉ ARCHIVOS PUEDES BORRAR DE WHATSAPP?

La herramienta permite eliminar diferentes tipos de contenido multimedia y documentos que se han acumulado con el uso diario de la aplicación.

$!Si tu celular se está quedando sin espacio, WhatsApp podría ser uno de los lugares donde conviene comenzar la limpieza.
Si tu celular se está quedando sin espacio, WhatsApp podría ser uno de los lugares donde conviene comenzar la limpieza. FOTO: PEXELS

Entre los archivos que puedes revisar están:

- Videos: especialmente los de larga duración o alta calidad, que pueden consumir mucho espacio.

- Fotografías: imágenes repetidas, capturas de pantalla o archivos que ya no necesitas.

- Audios y notas de voz: grabaciones antiguas que dejaron de ser útiles.

- Documentos: archivos PDF, presentaciones y otros documentos descargados.

- GIF y otros contenidos multimedia: elementos compartidos en conversaciones individuales y grupos.

Antes de borrar, verifica que no se trate de documentos importantes, comprobantes o fotografías que quieras conservar.

CÓMO ELIMINAR ARCHIVOS SIN BORRAR TUS CHATS

Una de las ventajas de la administración de almacenamiento es que puedes hacer una limpieza selectiva.

Dentro del apartado correspondiente, elige los archivos que deseas eliminar, pulsa la opción de selección y marca los elementos. Después, toca el icono de la papelera y confirma la operación cuando la aplicación lo solicite.

De esta manera, puedes liberar espacio sin necesidad de eliminar una conversación completa. Sin embargo, borrar un archivo puede impedir que vuelvas a consultarlo desde el chat si ya no existe otra copia disponible.

Por eso, guarda previamente las fotografías, videos o documentos importantes en una ubicación segura.

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CÓMO EVITAR QUE WHATSAPP LLENE LA MEMORIA DEL CELULAR

Además de eliminar archivos acumulados, puedes prevenir que se descarguen automáticamente nuevos contenidos.

Entra a “Ajustes”, después a “Almacenamiento y datos” y busca las opciones de descarga automática. Desde ahí puedes modificar qué archivos se descargan con datos móviles o mediante Wi-Fi.

Desactivar la descarga automática de videos y documentos puede ayudarte a controlar mejor el espacio disponible.

También conviene revisar periódicamente los chats que más almacenamiento consumen. Con unos minutos de mantenimiento, puedes conservar tus conversaciones y reducir los archivos innecesarios sin llenar la memoria del celular.

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Rebeca Gallardo

Rebeca Gallardo

Editora de Breaking News. Apasionada creadora de contenido digital y su posicionamiento a través de SEO.

Con más de 5 años de experiencia haciendo comunicación en temas de política, finanzas personales, economía, estilo de vida y contenido de utilidad.

Egresada de la Facultad de Estudios Superiores Aragón, UNAM.

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