¡Fue brutal! Jesús de Miguel, del Tenerife, sufre paro cardiorrespiratorio tras choque con portero

El futbol español vivió una de sus escenas más angustiantes de los últimos tiempos. Lo que debía ser un cierre emocionante de la Jornada 12 de la Segunda División terminó convertido en una emergencia médica que silenció el Estadio Heliodoro Rodríguez López y dejó a futbolistas, aficionados y cuerpos técnicos pendientes de una sola noticia: que Jesús de Miguel pueda recuperarse. El delantero del CD Tenerife, de 30 años, sufrió un fuerte impacto del guardameta del Andorra, Jesús Owono, que lo dejó inconsciente sobre el terreno de juego. La gravedad de la situación obligó a los servicios médicos a intervenir de inmediato y, posteriormente, a trasladarlo en ambulancia al Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria. La preocupación aumentó cuando se conoció que el atacante había sufrido un paro cardiorrespiratorio durante el traslado hospitalario. Los sanitarios tuvieron que realizar maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP), con las que consiguieron recuperar su pulso y la respiración espontánea.

El último comunicado del Tenerife confirmó que el futbolista permanece ingresado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), estable dentro de la gravedad. El club informó que sus servicios médicos se encuentran acompañándolo en el hospital y que comunicará cualquier novedad sobre su evolución. UN CHOQUE QUE CONGELÓ EL ESTADIO La dramática acción ocurrió en el tiempo añadido, cuando el encuentro se encontraba empatado 2-2 y ambos equipos todavía buscaban la posibilidad de llevarse la victoria. De Miguel perseguía un balón largo en una acción ofensiva cuando Owono abandonó su área para intentar anticiparse y despejar el esférico. El guardameta salió a gran velocidad y, al lanzarse con la rodilla por delante, impactó violentamente contra el delantero tinerfeño. El atacante cayó inmediatamente al césped. En un primer momento parecía tratarse de un golpe fuerte, pero la situación se volvió mucho más preocupante cuando dejó de responder y quedó inconsciente. Los jugadores de ambos equipos reaccionaron desesperadamente y solicitaron la entrada de los servicios médicos. La prioridad dejó de ser el resultado: todos querían que De Miguel recibiera atención urgente.

El árbitro mostró tarjeta roja directa a Jesús Owono por la acción, mientras los sanitarios trabajaban para estabilizar al futbolista. DIEZ MINUTOS DE ANGUSTIA Y UNA REANIMACIÓN DE EMERGENCIA La atención médica se prolongó durante varios minutos sobre el césped. Los compañeros del delantero observaban con desesperación mientras los profesionales sanitarios realizaban las maniobras necesarias para atenderlo. Las imágenes transmitidas durante el encuentro mostraron el impacto emocional de la emergencia. Varios futbolistas del Tenerife rompieron en llanto, mientras otros jugadores de ambos equipos se acercaban para acompañar a sus compañeros o permanecían arrodillados, visiblemente afectados. La situación no terminó con su salida del terreno de juego. Durante el traslado en ambulancia, De Miguel sufrió el paro cardiorrespiratorio que obligó a los sanitarios a practicarle maniobras de reanimación. Finalmente, consiguieron recuperar sus signos vitales y continuaron el traslado con soporte médico. El futbolista llegó al Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria, donde quedó ingresado bajo vigilancia especializada. EL PARTIDO PASÓ A SEGUNDO PLANO La gravedad de lo sucedido hizo imposible continuar con normalidad el encuentro. El árbitro conversó con los capitanes y representantes de ambos equipos antes de determinar la suspensión del compromiso. El partido quedó interrumpido con el marcador 2-2, cuando todavía restaban algunos instantes del tiempo añadido. La resolución sobre la disputa de los minutos pendientes quedó en manos del Comité de Competición. La tensión también alcanzó las tribunas. De acuerdo con reportes de medios españoles, algunos espectadores necesitaron asistencia sanitaria por episodios de ansiedad provocados por la angustia de presenciar la emergencia. Tras conocerse la gravedad del episodio, la atención del futbol español se concentró en la evolución del delantero. El Tenerife comunicó oficialmente que De Miguel se encontraba estable dentro de la gravedad, aunque permanecía en cuidados intensivos. Por ahora, no se ha informado de un diagnóstico definitivo sobre las lesiones ni de un plazo estimado para su recuperación. La prioridad médica es mantenerlo bajo vigilancia y evaluar su evolución. Una noche que comenzó con la ilusión de conseguir tres puntos terminó con compañeros llorando, aficionados conmocionados y un estadio entero pendiente de la salud de un futbolista. Esta vez no importó quién ganara, quién perdiera o cómo terminara el campeonato. El único resultado que espera el futbol español es que Jesús de Miguel salga adelante.

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