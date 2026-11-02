¿Te atreves a visitarlos? Los lugares reales de México donde se filmaron historias de terror

México posee una riqueza en su paisaje y su arquitectura que trasciende la belleza postal; sus haciendas virreinales, bosques cubiertos de niebla y haciendas coloniales guardan un aura de misterio que el cine de género ha sabido aprovechar magistralmente. Desde las primeras producciones del cine de oro hasta las grandes superproducciones contemporáneas de Hollywood y las plataformas de streaming, el territorio mexicano ha servido como el escenario perfecto para materializar pesadillas, mitos oscuros y relatos de suspenso. Esta geografía del miedo no se limita a un solo rincón del país. A lo largo de las décadas, productoras nacionales e internacionales han encontrado en distintas coordenadas mexicanas la atmósfera idónea para infundir tensión y pavor en el espectador. A continuación, recorremos algunos de los lugares emblemáticos de México que han prestado sus calles, paisajes y rincones más inquietantes al cine y la televisión de terror.

1. LAS CHINAMPAS DE XOCHIMILCO, CIUDAD DE MÉXICO En este ancestral sistema de canales se filmó gran parte de ‘El libro de piedra’ (1969), obra cumbre del director Carlos Enrique Taboada. La bruma natural que se levanta sobre la laguna y el aislamiento de las islas artificiales sirvieron para construir el entorno opresivo e inquietante donde la pequeña Silvia afirma jugar con Hugo, una estatua de piedra con intenciones siniestras. Décadas después, el lugar reapareció en la pantalla chica en episodios de series de suspenso y leyendas locales. Ubicado en el sur de la Ciudad de México, Xochimilco es Patrimonio de la Humanidad por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO). Más allá del ambiente festivo de sus tradicionales trajineras coloridas, el área de canales resguarda pasajes oscuros y mitológicos, entre los que destaca la famosa Isla de las Muñecas, un paraje repleto de juguetes decrépitos colgados de los árboles que atrae a amantes del turismo oscuro de todo el mundo.

2. MINERAL DEL CHICO, HIDALGO Este pintoresco Pueblo Mágico y sus densos bosques circundantes albergaron el rodaje de ‘Kilómetro 31’ (2006), dirigida por Rigoberto Castañeda. Las carreteras serpenteantes envueltas en espesa neblina y la arboleda tupida crearon el marco claustrofóbico idóneo para dar vida a la leyenda de la Llorona y a los sucesos paranormales que atormentan a los protagonistas tras un trágico accidente automovilístico. Ubicado en la comarca minera del estado de Hidalgo, Mineral del Chico es una pequeña localidad de arquitectura colonial, calles empedradas y tejados rojos, rodeada por el Parque Nacional del mismo nombre. Es un destino predilecto para el ecoturismo y la aventura, donde los altos pinares y las formaciones rocosas adquieren una atmósfera enigmática al caer la tarde, cuando la niebla desciende sobre el valle.

3. PÁTZCUARO Y LA ISLA DE JANITZIO, MICHOACÁN La mística relación de esta región con la muerte y sus tradiciones ancestrales inspiraron pasajes de la serie mexicana de terror y fantasía ‘Diablero’ (Netflix, 2018-2020). Los callejones empedrados y la arquitectura barroca de Pátzcuaro aportaron el realismo mágico y la iconografía folclórica necesaria para ambientar las cazas de demonios y rituales prehispánicos que articulan la narrativa de la producción. Pátzcuaro es una de las joyas coloniales más importantes de Michoacán, famosa por sus plazas amplias, casonas de adobe y su cercanía con el lago del mismo nombre. En el centro de este cuerpo de agua se erige Janitzio, una isla dominada por un imponente monumento a José María Morelos y conocida internacionalmente por sus ceremonias del Día de Muertos, donde miles de velas encendidas sobre las tumbas iluminan la noche.

4. DURANGO, DURANGO Conocida como la “Tierra del Cine”, la capital duranguense y sus alrededores alojaron la filmación del largometraje estadounidense ‘The Evil That Men Do’ (1984) y, más recientemente, secuencias de la versión moderna de ‘La Marca del Demonio’ (2020). Sus escenarios naturales y desérticos han permitido recrear desde pueblos fantasma hasta aislados parajes donde convergen la violencia terrenal y las fuerzas oscuras. Durango cuenta con un centro histórico que alberga la mayor cantidad de inmuebles catalogados como monumentos históricos en el norte del país, además de parajes naturales impresionantes que van desde cañones semiáridos hasta extensas sierras. A pocos minutos de la ciudad se encuentra el paseo turístico Paseo del Oeste, un antiguo foro cinematográfico donde aún se respira el aire del viejo oeste y las producciones de época.

5. CENTRO HISTÓRICO Y MONASTERIO DE TEPOTZOTLÁN, ESTADO DE MÉXICO Este municipio sirvió como locación principal para ‘Alucarda, la hija de las tinieblas’ (1977), la icónica cinta de terror gótico dirigida por Juan López Moctezuma. Los muros de piedra, los claustros altos y la atmósfera austera del antiguo convento permitieron recrear el convento claustrofóbico donde se desencadena una posesión demoníaca plagada de simbolismo y delirio. Tepotzotlán es un Pueblo Mágico caracterizado por su tranquilidad y su impresionante legado novohispano. Su atractivo principal es el Museo Nacional del Virreinato, albergado en el antiguo Colegio de San Francisco Javier, un complejo arquitectónico barroco que destaca por sus retablos bañados en oro, sus jardines interiores y una biblioteca histórica de enorme valor patrimonial.