FGR busca procesar a Inés Gómez Mont por desvíos y fraude fiscal

De acuerdo con la dependencia, una de las órdenes fue solicitada por la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada, mientras que las otras dos fueron promovidas por la Fiscalía Especializada de Control Competencial, todas libradas por jueces federales.

La Fiscalía General de la República (FGR) informó que mantiene vigentes 3 órdenes de aprehensión contra Inés Gómez Mont, detenida el pasado 30 de octubre en Florida por autoridades migratorias de Estados Unidos, por su probable participación en delitos de delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y defraudación fiscal equiparada.

Las investigaciones señalan que la conductora de TV mexicana presuntamente recibió en sus cuentas bancarias personales recursos de procedencia ilícita, provenientes de un esquema de desvío y triangulación de dinero público del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social, mediante empresas que simulaban operaciones.

Además, habría declarado ingresos inferiores a los realmente obtenidos durante los ejercicios fiscales de 2014 y 2016, con lo que presuntamente omitió el pago de más de 13 millones de pesos en impuestos.

INVESTIGAN CONTRATOS POR 2 MIL 450 MILLONES

La FGR señaló que el esquema investigado habría involucrado contratos por cerca de 2 mil 450 millones de pesos con el organismo responsable de los centros penitenciarios federales, recursos destinados a la seguridad del sistema penitenciario nacional.

De acuerdo con las investigaciones, Gómez Mont habría recibido en sus cuentas bancarias personales recursos de procedencia ilícita, obtenidos mediante un esquema de desvío y triangulación de recursos públicos del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social, a través de empresas fantasma.

La dependencia sostuvo que las empresas utilizadas presuntamente simulaban operaciones para desviar recursos del erario y ocultar su destino, mientras que las operaciones de lavado de dinero habrían permitido obtener beneficios económicos ilegales.

En cuanto a las acciones para lograr que la conductora comparezca ante la justicia mexicana, la Fiscalía informó que desde septiembre de 2025 solicitó a Estados Unidos su detención provisional con fines de extradición.

Posteriormente, en coordinación con el Departamento de Justicia estadounidense, integró la petición formal correspondiente. Durante las últimas semanas, ambas autoridades intercambiaron información y se entregaron las órdenes de aprehensión vigentes.

Sin embargo, precisó que la detención del 30 de octubre obedece actualmente a la situación migratoria de la presunta, cuya resolución corresponde a las autoridades estadounidenses.

La Fiscalía indicó que, si se determina su deportación a México, ejecutará de inmediato las órdenes de aprehensión a su llegada al país.

Finalmente, la institución recordó que Inés Gómez Mont conserva la presunción de inocencia y que corresponderá a los tribunales mexicanos determinar su eventual responsabilidad, con apego a la ley y respeto al debido proceso.