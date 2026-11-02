Dakar 2026: México vence a Turquía y avanza a semifinales de Beisbol 5

El equipo tricolor se impuso con parciales de 10-5 y 12-7 en los cuartos de final, disputados este lunes en Senegal. Con el resultado, México mantiene sus aspiraciones de subir al podio en la primera edición de esta disciplina dentro de la justa olímpica juvenil.

La Selección Mexicana de beisbol 5 mixto avanzó a las semifinales de los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026, luego de vencer a Turquía en dos sets, resultado que la coloca a una victoria de asegurar una medalla para la delegación nacional.

Ambos continúan con la selección mexicana en una competencia que ya les aseguró dos partidos más. Una victoria en semifinales garantizaría la medalla, mientras que una derrota enviaría al conjunto nacional al encuentro por el tercer lugar.

En el representativo nacional participan dos figuras de Piedras Negras, Coahuila: Érika Michel Solís Covarrubias, como integrante del plantel, y José Luis “La Wicha” Salinas Martínez, quien forma parte del cuerpo técnico.

MÉXICO MARCÓ DIFERENCIA EN LA OFENSIVA

El primer set comenzó con México al frente, luego de conseguir cuatro carreras en la entrada inicial. Turquía respondió con dos anotaciones en el segundo inning, pero la novena mexicana amplió la ventaja con un rally de cinco carreras en el tercero, para colocar la pizarra 9-2.

El conjunto turco intentó acercarse en la cuarta entrada, cuando sumó tres carreras. México también anotó en ese capítulo y conservó la diferencia hasta cerrar el parcial por 10-5.

Para el segundo set, el encuentro presentó un desarrollo más equilibrado. México abrió el marcador con una carrera en la primera entrada, pero Turquía respondió con dos anotaciones en el segundo inning para tomar momentáneamente la delantera.

La reacción mexicana llegó en el tercer capítulo, con cuatro carreras, y continuó en el cuarto, cuando el equipo nacional volvió a cruzar el plato en cuatro ocasiones.

Turquía mantuvo la presión con cuatro anotaciones en esa misma entrada y una más en el quinto inning, aunque no consiguió revertir la ventaja. México se llevó el segundo parcial por 12-7 y aseguró el triunfo en dos sets.

La ofensiva mexicana registró 33 imparables durante el encuentro, 15 en el primer set y 18 en el segundo. Turquía conectó 29 hits, pero el equipo tricolor terminó sin errores defensivos, un aspecto que contribuyó a sostener la ventaja.

A UN PASO DE LA MEDALLA

Con el boleto a semifinales, México continúa en la pelea por las preseas de Dakar 2026. El siguiente compromiso será determinante, pues una victoria asegurará que el beisbol 5 mexicano suba al podio olímpico juvenil.

La selección llegó a esta ronda después de finalizar en el segundo lugar del Grupo B, con dos triunfos y una derrota. En la fase inicial venció a Siria y Francia, mientras que cayó ante Kenia.

Ahora, el equipo nacional buscará mantener el paso en la ronda de eliminación directa, con Solís Covarrubias y Salinas Martínez como parte de la representación coahuilense que continúa en la competencia.