Monseñor Humberto González sufre paro cardíaco; permanece bajo observación médica en Saltillo

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    Monseñor Humberto González sufre paro cardíaco; permanece bajo observación médica en Saltillo
    La Diócesis de Saltillo informó que el prelado fue intervenido para la colocación de un marcapasos y permanece bajo cuidados intensivos. ARCHIVO

Tras una complicación derivada de una infección urinaria, el prelado fue intervenido quirúrgicamente para la colocación de un marcapasos

La Diócesis de Saltillo informó que Monseñor Humberto González sufrió un paro cardíaco de corta duración durante la noche, derivado de una disminución importante en su presión arterial, tras haber sido hospitalizado debido a una infección urinaria.

Gracias a la pronta intervención del personal médico en la capital de Coahuila, la emergencia pudo ser atendida de manera oportuna, logrando estabilizar al prelado e iniciar los procedimientos correspondientes sin demora.

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Como parte del tratamiento para su estabilización, a Monseñor Humberto le fue colocado un marcapasos. Actualmente permanece bajo sedación en la Unidad de Cuidados Intensivos del centro hospitalario.

Los médicos especialistas esperan que, una vez retirada la sedación de forma paulatina, pueda confirmarse favorablemente la ausencia de secuelas de consideración en el organismo del religioso.

Ante esta situación, las autoridades de la Iglesia local hicieron un llamado a los fieles, pidiendo “a toda la comunidad diocesana intensificar sus oraciones por la salud de Mons. Humberto, confiando su recuperación a la misericordia del Señor”.

De igual manera, la institución extendió sus plegarias hacia los profesionales de la salud que lo asisten, manifestando: “Rogamos también por el personal médico que lo atiende, para que el Espíritu Santo ilumine sus decisiones y fortalezca su servicio”.

Finalmente, la comunidad católica local concluyó su mensaje de fe expresando: “Nos encomendamos a la intercesión de Nuestra Señora de Guadalupe, Salud de los Enfermos, para que acompañe a Mons. Humberto en este proceso de recuperación”.

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Manuel Rodríguez

Manuel Rodríguez

Ha realizado reportajes para empresas nacionales e internacionales en diversas plataformas multimedia como Univisión, TV Azteca y Televisa. Generador de contenido en temas locales y estatales diversos; investigador de historias urbanas y de vida. Ganador de múltiples premios estatales de periodismo, así como de la Universidad Autónoma de Coahuila. Egresado de la Universidad Americana del Noreste.

Instagram: disruptive_mx

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