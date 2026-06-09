Monseñor Humberto González sufre paro cardíaco; permanece bajo observación médica en Saltillo

Gracias a la pronta intervención del personal médico en la capital de Coahuila, la emergencia pudo ser atendida de manera oportuna, logrando estabilizar al prelado e iniciar los procedimientos correspondientes sin demora.

La Diócesis de Saltillo informó que Monseñor Humberto González sufrió un paro cardíaco de corta duración durante la noche, derivado de una disminución importante en su presión arterial, tras haber sido hospitalizado debido a una infección urinaria.

Como parte del tratamiento para su estabilización, a Monseñor Humberto le fue colocado un marcapasos. Actualmente permanece bajo sedación en la Unidad de Cuidados Intensivos del centro hospitalario.

Los médicos especialistas esperan que, una vez retirada la sedación de forma paulatina, pueda confirmarse favorablemente la ausencia de secuelas de consideración en el organismo del religioso.

Ante esta situación, las autoridades de la Iglesia local hicieron un llamado a los fieles, pidiendo “a toda la comunidad diocesana intensificar sus oraciones por la salud de Mons. Humberto, confiando su recuperación a la misericordia del Señor”.

De igual manera, la institución extendió sus plegarias hacia los profesionales de la salud que lo asisten, manifestando: “Rogamos también por el personal médico que lo atiende, para que el Espíritu Santo ilumine sus decisiones y fortalezca su servicio”.

Finalmente, la comunidad católica local concluyó su mensaje de fe expresando: “Nos encomendamos a la intercesión de Nuestra Señora de Guadalupe, Salud de los Enfermos, para que acompañe a Mons. Humberto en este proceso de recuperación”.