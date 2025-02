Morena Coahuila: Mamá de Cecy Guadiana se lanza contra Attolini y Ale Salazar; ‘fuera máscaras’

Un video publicado por la regidora de Saltillo, Alejandra Salazar, en el que acusa a la Secretaría del Bienestar en Coahuila de utilizar recursos públicos para promocionar a la senadora de Morena, Cecilia Guadiana, desató una polémica en redes sociales que involucró a la madre de la legisladora y al diputado Antonio Attolini.

En la grabación, Salazar denuncia la presencia de camiones con la imagen de Guadiana dentro de instalaciones federales, lo que considera una promoción indebida de su figura política con recursos públicos. Sin embargo, la controversia escaló cuando Guadalupe Mandujano, madre de la senadora, respondió con un comentario que encendió el debate: “Cecy no tenía ninguna obligación de apoyarte, si no tenías para tu campaña, no hubieras entrado”.

El comentario hace referencia a un supuesto episodio previo a la campaña del año pasado, en el que, según Ale Salazar, Guadiana le pidió que no respaldara a Luis Fernando Salazar, quien competía por un escaño en el Senado por Morena. Al negarse, Salazar asegura que Guadiana le retiró el apoyo de brigadistas.

La discusión se intensificó con la participación del diputado morenista Antonio Attolini, quien cuestionó: “¿Todo se trata de dinero? ¿Así entienden la política? ¿A ver a quién le alcanza y a quién no? No somos empleados de una huerta de manzanas, Guadalupe”.

Por su parte, Salazar respondió de manera tajante: “Fuera máscaras... Hola señora, mamá de Cecilia. Primero que nada, le agradezco que venga a generar visualizaciones, que más gente se entere de lo que hacen con el partido del que se creen dueñas”. Y agregó: “Qué irónico que ‘siendo parte de Morena’ piensen que solo si tienes dinero puedes entrar a la política”.