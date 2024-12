Motociclista dispara contra camioneta que lo tumbó en la colonia Bellavista, en Saltillo

Un hombre en completo estado de ebriedad causó el terror en la colonia Bellavista, en Saltillo, justo frente a la Sexta Zona Militar, tras atacar a balazos a una mujer con la que sostuvo un conflicto vial luego de que lo derribara de su motocicleta.

Todo ocurrió la tarde de este jueves cuando la dueña de una camioneta Nissan Xtrail acompañó a su esposo a unos consultorios médicos ubicados en el cruce de Pedro Aranda y Heroico Colegio Militar.

Al no localizar al médico, transbordaron la misma camioneta y al salir del estacionamiento de reversa sobrevino un accidente. Tumbó la moto con todo conductor y de manera inmediata la probable responsable descendió para preguntarle si se encontraba bien y ofrecerse llevarlo a un hospital.

El afectado se levantó tan agresivo que comenzó a insultarla y sacó una pistola. Le apuntó en la cara y posteriormente la detonó directo al piso, donde causó daños a las llantas delanteras de su vehículo.

Las detonaciones alarmaron a los militares que se encontraba de guardia en las instalaciones de la sexta militar. Al enterarse de la situación sometieron al responsable al que despojaron de la pistola. Más tarde arribaron los oficiales preventivos para recibir al detenido que se encontraba bajo los afectos de alcohol y de alguna sustancia.

De manera inmediata lo trasladaron a los separos municipales de Saltillo, donde el agente del ministerio público abrió una carpeta de investigación por daños y estudiar la posibilidad de fincarle feminicidio en grado de tentativa.

“Yo traje a mi esposo a los consultorios, como no estaba el doctor nos tratamos de regresar a casa y al salir de reversa no alcancé ver a la moto... Hasta que otra persona me hace señas que un señor un señor y al bajarme para ayudarme, me empezó a gritarme hasta lo que no: eres una pende.... yo lo único que le respondió que lo llevo con un doctor, me sacó un susto con una pistola”, fue lo que expresó la afectada.

Las autoridades recolectaron en el lugar de los hechos un total de cuatro casquillos que corresponde a una pistola calibre .22. También se decomisó la moto donde iba el afectado del accidente vial, más la camioneta que resultó con daños en los neumáticos delanteros.