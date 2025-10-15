Motociclista impacta taxi y sale disparado hacia banqueta en Saltillo

Apenas el pasado 2 de octubre, Remy, de 17 años, sufrió un accidente donde una mujer le cerró el paso, y hoy volvió a verse involucrado en otro choque en Saltillo.

En esta ocasión, un vehículo lo sacó del camino; sin embargo, él circulaba por el carril contrario, por lo que resultó ser el responsable del incidente.El joven circulaba por el bulevar Morelos con dirección a Fundadores y, al llegar al cruce con la calle 34 para pasar el semáforo, transitó por el carril contrario.

