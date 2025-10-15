Motociclista impacta taxi y sale disparado hacia banqueta en Saltillo

Saltillo
/ 15 octubre 2025
    Motociclista impacta taxi y sale disparado hacia banqueta en Saltillo
    El taxi conducido por Tunatiu ¨N¨ impactó la motocicleta, provocando que saliera disparada hacia la banqueta. FOTO: ULISES MARTÍNEZ/ VANGUARDIA

Este es el segundo accidente en menos de una semana en el que Remy se ve involucrado, aunque en esta ocasión la responsabilidad recayó sobre él

Apenas el pasado 2 de octubre, Remy, de 17 años, sufrió un accidente donde una mujer le cerró el paso, y hoy volvió a verse involucrado en otro choque en Saltillo.

En esta ocasión, un vehículo lo sacó del camino; sin embargo, él circulaba por el carril contrario, por lo que resultó ser el responsable del incidente.El joven circulaba por el bulevar Morelos con dirección a Fundadores y, al llegar al cruce con la calle 34 para pasar el semáforo, transitó por el carril contrario.

$!Personal de salud brindó primeros auxilios a los involucrados, quienes no presentaron lesiones graves.
Personal de salud brindó primeros auxilios a los involucrados, quienes no presentaron lesiones graves. FOTO: ULISES MARTÍNEZ/ VANGUARDIA

Esto provocó que un taxi conducido por Tunatiu ¨N¨, de 34 años, que seguía la misma ruta y que iba a dar vuelta a la izquierda, no lo viera y lo impactara. Como consecuencia, Remy y su motocicleta salieron disparados hacia la banqueta, donde se encontraban una mujer y su hijo.

$!Video de un comercio cercano confirmó la responsabilidad del joven motociclista en el accidente.
Video de un comercio cercano confirmó la responsabilidad del joven motociclista en el accidente. FOTO: ULISES MARTÍNEZ/ VANGUARDIA

Tanto el menor, la mujer y el joven fueron valorados por personal de la Secretaría de Salud, quienes atendieron el llamado y brindaron los primeros auxilios; por fortuna, ninguno presentó lesiones graves.

Aunque Remy y algunos testigos señalaron al taxista como presunto responsable del accidente, un video de un comercio cercano confirmó la versión del conductor. Actualmente, las partes buscan llegar a un convenio para resolver los daños ocasionados.

