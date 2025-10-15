Motociclista impacta taxi y sale disparado hacia banqueta en Saltillo
Este es el segundo accidente en menos de una semana en el que Remy se ve involucrado, aunque en esta ocasión la responsabilidad recayó sobre él
Apenas el pasado 2 de octubre, Remy, de 17 años, sufrió un accidente donde una mujer le cerró el paso, y hoy volvió a verse involucrado en otro choque en Saltillo.
En esta ocasión, un vehículo lo sacó del camino; sin embargo, él circulaba por el carril contrario, por lo que resultó ser el responsable del incidente.El joven circulaba por el bulevar Morelos con dirección a Fundadores y, al llegar al cruce con la calle 34 para pasar el semáforo, transitó por el carril contrario.
Esto provocó que un taxi conducido por Tunatiu ¨N¨, de 34 años, que seguía la misma ruta y que iba a dar vuelta a la izquierda, no lo viera y lo impactara. Como consecuencia, Remy y su motocicleta salieron disparados hacia la banqueta, donde se encontraban una mujer y su hijo.
Tanto el menor, la mujer y el joven fueron valorados por personal de la Secretaría de Salud, quienes atendieron el llamado y brindaron los primeros auxilios; por fortuna, ninguno presentó lesiones graves.
Aunque Remy y algunos testigos señalaron al taxista como presunto responsable del accidente, un video de un comercio cercano confirmó la versión del conductor. Actualmente, las partes buscan llegar a un convenio para resolver los daños ocasionados.