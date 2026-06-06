Motociclista lesionado y carambola provocan caos vial en el periférico Luis Echeverría de Saltillo

La tarde de este sábado se registraron diversos accidentes sobre los carriles del periférico Luis Echeverría Álvarez, al sur de Saltillo, provocando la movilización de cuerpos de emergencia y autoridades de Tránsito Municipal en distintos puntos de la vialidad.

Uno de los percances involucró a un motociclista que perdió el control de su unidad y derrapó sobre la carpeta asfáltica. Tras el reporte al sistema de emergencias, paramédicos acudieron al sitio para brindarle atención prehospitalaria.