Motociclista lesionado y carambola provocan caos vial en el periférico Luis Echeverría de Saltillo
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
Diversos accidentes registrados sobre el periférico Luis Echeverría Álvarez provocaron afectaciones viales y la movilización de paramédicos y autoridades de tránsito durante la tarde de este sábado
La tarde de este sábado se registraron diversos accidentes sobre los carriles del periférico Luis Echeverría Álvarez, al sur de Saltillo, provocando la movilización de cuerpos de emergencia y autoridades de Tránsito Municipal en distintos puntos de la vialidad.
Uno de los percances involucró a un motociclista que perdió el control de su unidad y derrapó sobre la carpeta asfáltica. Tras el reporte al sistema de emergencias, paramédicos acudieron al sitio para brindarle atención prehospitalaria.
Debido a las lesiones que presentaba, el joven fue trasladado a un hospital para recibir valoración médica especializada. Hasta el momento no se han dado a conocer mayores detalles sobre su estado de salud.
Mientras tanto, a la altura de la colonia Valle Dorado, el tráfico permaneció detenido debido a otro accidente registrado en la zona. En ese punto, el conductor de un Nissan Tsuru no logró frenar a tiempo y se impactó contra un Dodge Attitude.
Tras el choque, el Attitude salió proyectado contra una camioneta que circulaba delante de él, frente a las instalaciones del COBAC. Elementos de Tránsito Municipal tomaron conocimiento de ambos percances y realizaron las diligencias correspondientes para deslindar responsabilidades.