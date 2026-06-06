Motociclista lesionado y carambola provocan caos vial en el periférico Luis Echeverría de Saltillo

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    Motociclista lesionado y carambola provocan caos vial en el periférico Luis Echeverría de Saltillo
    Un choque por alcance registrado frente a las instalaciones del COBAC generó tráfico lento y movilización de autoridades en la colonia Valle Dorado. ULISES MARTÍNEZ

Diversos accidentes registrados sobre el periférico Luis Echeverría Álvarez provocaron afectaciones viales y la movilización de paramédicos y autoridades de tránsito durante la tarde de este sábado

La tarde de este sábado se registraron diversos accidentes sobre los carriles del periférico Luis Echeverría Álvarez, al sur de Saltillo, provocando la movilización de cuerpos de emergencia y autoridades de Tránsito Municipal en distintos puntos de la vialidad.

Uno de los percances involucró a un motociclista que perdió el control de su unidad y derrapó sobre la carpeta asfáltica. Tras el reporte al sistema de emergencias, paramédicos acudieron al sitio para brindarle atención prehospitalaria.

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$!El conductor de un Nissan Tsuru provocó un choque múltiple luego de no alcanzar a detener su vehículo a tiempo en la zona de Valle Dorado.
El conductor de un Nissan Tsuru provocó un choque múltiple luego de no alcanzar a detener su vehículo a tiempo en la zona de Valle Dorado. ULISES MARTÍNEZ

Debido a las lesiones que presentaba, el joven fue trasladado a un hospital para recibir valoración médica especializada. Hasta el momento no se han dado a conocer mayores detalles sobre su estado de salud.

$!Paramédicos trasladaron a un motociclista lesionado luego de derrapar sobre los carriles del periférico Luis Echeverría Álvarez.
Paramédicos trasladaron a un motociclista lesionado luego de derrapar sobre los carriles del periférico Luis Echeverría Álvarez. ULISES MARTÍNEZ

Mientras tanto, a la altura de la colonia Valle Dorado, el tráfico permaneció detenido debido a otro accidente registrado en la zona. En ese punto, el conductor de un Nissan Tsuru no logró frenar a tiempo y se impactó contra un Dodge Attitude.

$!Elementos de Tránsito Municipal realizaron maniobras para agilizar la circulación tras los accidentes registrados sobre el periférico Luis Echeverría Álvarez.
Elementos de Tránsito Municipal realizaron maniobras para agilizar la circulación tras los accidentes registrados sobre el periférico Luis Echeverría Álvarez. ULISES MARTÍNEZ

Tras el choque, el Attitude salió proyectado contra una camioneta que circulaba delante de él, frente a las instalaciones del COBAC. Elementos de Tránsito Municipal tomaron conocimiento de ambos percances y realizaron las diligencias correspondientes para deslindar responsabilidades.

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