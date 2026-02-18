Motociclista pierde varios dientes al impactarse contra camioneta, en Saltillo

Un motociclista resultó lesionado luego de verse involucrado en un accidente de tránsito registrado en el periférico sur, a la altura del fraccionamiento Miravalle.

De acuerdo con la información emitida por autoridades municipales, la presunta responsable del percance fue la conductora de una camioneta Toyota Sienna color blanco. La unidad circulaba por el carril izquierdo del bulevar Luis Echeverría Álvarez con dirección al poniente. Delante de la camioneta se desplazaba una motocicleta, la cual disminuyó la velocidad de manera momentánea en un área de retorno.

La conductora intentó rebasarla para incorporarse hacia el sur por la calle Alejandría y, al realizar la maniobra, le cerró el paso al motociclista. Lo impactó con la parte frontal del vehículo, provocando que cayera al pavimento. Tras el choque, la unidad responsable se dio a la fuga. El conductor de la motocicleta fue identificado como Francisco N., de 22 años de edad.

Fue trasladado a la Clínica 2 para recibir atención médica, donde se le diagnosticó probable fractura de mandíbula y pérdida de piezas dentales. Las autoridades iniciaron las investigaciones correspondientes para localizar al vehículo involucrado.