Muere profesor de la Narro en estación de bomberos de Saltillo

Un profesor investigador de la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro (UAAAN) perdió la vida cuando era trasladado en una camioneta hacia una estación de bomberos.

Se trata de Luis Samaniego Moreno, de 57 años de edad, quien se desempeñaba en el manejo y tratamiento de aguas residuales. Junto con otro profesor de la misma institución, había sido contratado por habitantes del ejido La Majada, ubicado sobre la carretera libre a Torreón, para realizar un estudio.

Al subir a una zona elevada presentó problemas respiratorios, por lo que decidió descansar junto a su compañero. Mientras permanecía sentado, comenzó a sentir un fuerte dolor en el pecho, por lo que su colega lo auxilió de inmediato. Lo abordó en su propia camioneta, una Ford Explorer, y condujo por más de 34 kilómetros en busca de ayuda. Al llegar al kilómetro uno de dicha carretera, se desvió hacia la estación de bomberos.

En el lugar fue atendido por paramédicos, quienes confirmaron que el docente ya no contaba con signos vitales, por lo que se dio aviso al sistema de emergencias 911. Al sitio acudió personal de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), que realizó una inspección en coordinación con Servicios Periciales.

Se informó que el cuerpo no presentaba huellas de violencia; sin embargo, al tratarse de una muerte en la vía pública y a bordo de un vehículo, se procedió con el traslado al Servicio Médico Forense (Semefo). La camioneta fue asegurada y trasladada a un corralón, donde podrá ser reclamada por sus familiares.