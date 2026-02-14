Trailero dormita y termina volcado sobre el libramiento Óscar Flores Tapia
Lesionado y trasladado a la Clínica 88 del IMSS, terminó un transportista la tarde de este sábado, luego de volcar la unidad que conducía sobre el libramiento Óscar Flores Tapia, en el municipio de Ramos Arizpe.
Se trata de Juan Leobardo “N”, de 27 años, operador de un tractocamión de la empresa Cosolidamex, con número económico 033, quien circulaba a la altura del kilómetro 5+500, en dirección de Ramos Arizpe hacia Arteaga.
Presuntamente, el conductor se encontraba fatigado y el sueño lo venció mientras manejaba. Al percatarse de la situación, frenó de manera repentina, lo que provocó que perdiera el control de la unidad de carga.
El tractocamión se ladeó y dio varios giros hasta quedar nuevamente sobre sus ruedas, entre el camellón central y los carriles de circulación. Al lugar acudió personal del Cuerpo de Bomberos de Ramos Arizpe para brindar apoyo.
Los socorristas valoraron al conductor, quien aparentemente no presentaba lesiones de gravedad, aunque sí diversos golpes, por lo que fue trasladado a la Clínica 88 del IMSS para su atención médica y descartar posibles lesiones internas.
Posteriormente, una grúa retiró la unidad y la trasladó a un corralón, mientras representantes de la empresa transportista notificaban a la aseguradora para que se hiciera cargo de los daños derivados del accidente.