Trailero dormita y termina volcado sobre el libramiento Óscar Flores Tapia

Lesionado y trasladado a la Clínica 88 del IMSS, terminó un transportista la tarde de este sábado, luego de volcar la unidad que conducía sobre el libramiento Óscar Flores Tapia, en el municipio de Ramos Arizpe.

Se trata de Juan Leobardo “N”, de 27 años, operador de un tractocamión de la empresa Cosolidamex, con número económico 033, quien circulaba a la altura del kilómetro 5+500, en dirección de Ramos Arizpe hacia Arteaga.

TE PUEDE INTERESAR: Saltillo refuerza seguridad en bancos y cajeros con policías y binomios caninos K9