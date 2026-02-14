Trailero dormita y termina volcado sobre el libramiento Óscar Flores Tapia

+ Seguir en Seguir en Google
Saltillo
/ 14 febrero 2026
    Trailero dormita y termina volcado sobre el libramiento Óscar Flores Tapia
    El tractocamión terminó entre el camellón central y los carriles de circulación tras perder el control por una presunta dormitada del conductor. ULISES MARTÍNEZ

Lesionado y trasladado a la Clínica 88 del IMSS, terminó un transportista la tarde de este sábado, luego de volcar la unidad que conducía sobre el libramiento Óscar Flores Tapia, en el municipio de Ramos Arizpe.

Se trata de Juan Leobardo “N”, de 27 años, operador de un tractocamión de la empresa Cosolidamex, con número económico 033, quien circulaba a la altura del kilómetro 5+500, en dirección de Ramos Arizpe hacia Arteaga.

TE PUEDE INTERESAR: Saltillo refuerza seguridad en bancos y cajeros con policías y binomios caninos K9

$!Elementos de Bomberos y paramédicos brindaron atención al operador, quien fue trasladado a la Clínica 88 para descartar lesiones internas.
Elementos de Bomberos y paramédicos brindaron atención al operador, quien fue trasladado a la Clínica 88 para descartar lesiones internas. ULISES MARTÍNEZ

Presuntamente, el conductor se encontraba fatigado y el sueño lo venció mientras manejaba. Al percatarse de la situación, frenó de manera repentina, lo que provocó que perdiera el control de la unidad de carga.

El tractocamión se ladeó y dio varios giros hasta quedar nuevamente sobre sus ruedas, entre el camellón central y los carriles de circulación. Al lugar acudió personal del Cuerpo de Bomberos de Ramos Arizpe para brindar apoyo.

$!El accidente se registró a la altura del kilómetro 5+500 del libramiento Óscar Flores Tapia, en dirección de Ramos Arizpe hacia Arteaga.
El accidente se registró a la altura del kilómetro 5+500 del libramiento Óscar Flores Tapia, en dirección de Ramos Arizpe hacia Arteaga. ULISES MARTÍNEZ

Los socorristas valoraron al conductor, quien aparentemente no presentaba lesiones de gravedad, aunque sí diversos golpes, por lo que fue trasladado a la Clínica 88 del IMSS para su atención médica y descartar posibles lesiones internas.

Posteriormente, una grúa retiró la unidad y la trasladó a un corralón, mientras representantes de la empresa transportista notificaban a la aseguradora para que se hiciera cargo de los daños derivados del accidente.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Accidentes
Seguridad
Última hora Saltillo

Localizaciones


Coahuila
Saltillo

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
AMLO: Adulado

AMLO: Adulado
true

POLITICÓN: El ruido vino desde adentro... y cayó Marx Arriaga
Coahuila tiene la novena tasa más alta de matrimonios y la cuarta más alta de divorcios por cada mil habitantes en México.

Figura Coahuila en el top 10 de matrimonios... y en el de divorcios
Autoridades de diferentes órdenes realizaron el operativo

Catean agencia de viajes en Saltillo
Clínicas particulares y farmacias de Saltillo indicaron que actualmente no cuentan con la vacuna contra el sarampión.

Vacuna contra el sarampión no está disponible actualmente en clínicas y farmacias privadas de Saltillo
El sindicato titular del contrato colectivo exigirá condiciones justas para los trabajadores.

Monclova: autorizan al sindicato estar en la subasta que definirá el futuro de AHMSA
El “oído de avión” es un término genérico que engloba diversos síntomas.

Por qué duelen los oídos en los aviones y cómo prevenirlo
Despertarse con energía no depende únicamente de la cantidad de horas dormidas, sino de la calidad del descanso.

¿Te despiertas agotado? El celular sabotea tu sueño