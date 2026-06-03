Tío hiere con arma blanca a sobrino por una cachucha, al poniente de Saltillo

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    Tío hiere con arma blanca a sobrino por una cachucha, al poniente de Saltillo
    Leonardo, de 20 años, resultó herido en el pecho tras ser atacado presuntamente por su tío durante una pelea familiar en la colonia Puerto de Flores. ULISES MARTÍNEZ

Una pelea entre familiares registrada en la colonia Puerto de Flores dejó a un joven de 20 años herido con un arma punzocortante

Sobrino y tío protagonizaron una violenta riña la mañana de este miércoles en calles de la colonia Puerto de Flores, al poniente de Saltillo, donde una discusión por una cachucha terminó con un joven lesionado por arma punzocortante en el pecho.

Fue alrededor de las 11:40 horas cuando al sistema estatal de emergencias 911 ingresó el reporte de una pelea en el cruce de Puerto Nuevo y Puerto de la Cruz, donde un hombre de 20 años había resultado herido con un cuchillo en el lado izquierdo del pecho.

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$!Una discusión por una cachucha escaló hasta los golpes y terminó con una agresión con arma blanca.
Una discusión por una cachucha escaló hasta los golpes y terminó con una agresión con arma blanca. ULISES MARTÍNEZ

Paramédicos de la Cruz Roja acudieron al sitio y brindaron atención a Leonardo Proa, de 20 años, quien presuntamente fue atacado por su tío, identificado como Jorge Proa, mismo que huyó del lugar tras la agresión.

De acuerdo con familiares del lesionado, el presunto responsable enfrenta problemas de adicciones y recientemente había salido de un anexo. Señalaron que la pelea comenzó porque ambos reclamaban ser propietarios de una cachucha, situación que derivó primero en una discusión y posteriormente en una pelea física.

Durante el altercado, Jorge presuntamente sacó un cuchillo y lesionó a su sobrino en el pecho, provocando la movilización de cuerpos de emergencia y corporaciones de seguridad.

Tras recibir las primeras curaciones, Leonardo fue trasladado al Hospital General para recibir atención médica especializada.

Al sitio también acudieron elementos de la Policía del Estado y agentes de la Agencia de Investigación Criminal, quienes realizaron las diligencias correspondientes e iniciaron un operativo de búsqueda para localizar al agresor, quien presuntamente escapó con dirección al relleno sanitario.

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