Motociclista resulta lesionado tras choque en la colonia Topochico, Saltillo
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
El joven de 22 años fue atendido por paramédicos de la Cruz Roja tras el percance ocurrido en Nazario Ortiz Garza y Abraham de Cepeda
Un motociclista de 22 años resultó lesionado luego de participar en un accidente ocurrido en el cruce de Nazario Ortiz Garza y Abraham de Cepeda, en la colonia Topochico, Saltillo.
El afectado fue identificado como Rafael Cortez, quien viajaba a bordo de una motocicleta sobre Abraham de Cepeda y no hizo alto al llegar a Nazario Ortiz Garza cuando ocurrió el percance.
Personal de la Cruz Roja acudió al lugar para brindarle atención y realizar una valoración al motociclista quien se encontraba en el suelo auxiliado por testigos del accidente.
Elementos de Tránsito Municipal también se presentaron para tomar conocimiento de los hechos y recabar información sobre la forma en que ocurrió el accidente.
En el percance estuvo involucrada una camioneta Kia, Seltos conducida por Lizbeth Welch Bleier, de 55 años, quien circulaba por Nazario Ortiz Garza con dirección hacia Francisco Coss.
Las autoridades indicaron que, con base en las declaraciones de los participantes, se determinará la responsabilidad correspondiente, mientras las compañías aseguradoras establecen un acuerdo por los daños ocasionados.