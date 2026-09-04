Motociclista resulta lesionado tras choque en la colonia Topochico, Saltillo

Un motociclista de 22 años resultó lesionado luego de participar en un accidente ocurrido en el cruce de Nazario Ortiz Garza y Abraham de Cepeda, en la colonia Topochico, Saltillo.

El afectado fue identificado como Rafael Cortez, quien viajaba a bordo de una motocicleta sobre Abraham de Cepeda y no hizo alto al llegar a Nazario Ortiz Garza cuando ocurrió el percance.