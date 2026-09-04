En Saltillo, adolescente se debate entre la vida tras impactarse en motocicleta contra camión

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    En Saltillo, adolescente se debate entre la vida tras impactarse en motocicleta contra camión
    El adolescente de 16 años fue trasladado al Hospital General con lesiones de consideración. ULISES MARTÍNEZ

El joven de 16 años sufrió una fractura de cráneo y otras lesiones; fue trasladado al Hospital General con pronóstico reservado

Con solo 16 años, un joven que viajaba en motocicleta resultó con una fractura de cráneo y diversas lesiones luego de impactarse contra la parte trasera de un camión de carga que permanecía detenido sobre el acotamiento de la carretera Zacatecas, a la altura del ejido Agua Nueva, Saltillo.

El accidente se registró durante la mañana de este viernes, cuando José Guadalupe “N” circulaba por dicha carretera a bordo de una motocicleta, procedente del ejido mencionado y con dirección a Saltillo.

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Conforme a las versiones de lo sucedido, el menor habría circulado a exceso de velocidad y, por causas que aún son investigadas, perdió el control de la motocicleta y salió de la cinta asfáltica.

Tras desviarse de su trayectoria, la motocicleta terminó por chocar contra la parte posterior del camión de carga, que se encontraba estacionado en el acotamiento.

$!Paramédicos de Bomberos brindaron los primeros auxilios al motociclista antes de llevarlo al hospital.
Paramédicos de Bomberos brindaron los primeros auxilios al motociclista antes de llevarlo al hospital. ULISES MARTÍNEZ

El conductor de la unidad señaló a las autoridades que se encontraba detenido y descansando cuando escuchó el impacto.

Al salir para verificar lo ocurrido, observó al adolescente lesionado y solicitó apoyo al número de emergencias 911.

Paramédicos de Bomberos acudieron al lugar para brindar atención al menor y, debido a la gravedad de sus lesiones, lo trasladaron al Hospital General, donde su estado de salud fue reportado como grave y con pronóstico reservado.

$!Una ambulancia de Bomberos llevó al adolescente al Hospital General, donde quedó bajo atención médica.
Una ambulancia de Bomberos llevó al adolescente al Hospital General, donde quedó bajo atención médica. ULISES MARTÍNEZ

De acuerdo con la información recabada en el lugar, el adolescente no portaba casco de seguridad al momento del accidente. Elementos de la Guardia Nacional tomaron conocimiento del caso y realizaron las actuaciones correspondientes, mientras que el peritaje oficial determinará cómo ocurrió el percance y las responsabilidades que pudieran derivarse.

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