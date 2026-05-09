Motociclista se estampa contra camioneta en la colonia Magisterio

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Saltillo
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    Motociclista se estampa contra camioneta en la colonia Magisterio
    Las unidades involucradas quedaron bajo resguardo de las autoridades. ULISES MARTÍNEZ
    Motociclista se estampa contra camioneta en la colonia Magisterio
    La joven se dirigía a la escuela cuando ocurrió el accidente. ULISES MARTÍNEZ
    Motociclista se estampa contra camioneta en la colonia Magisterio
    La camioneta presentó afectaciones menores tras el choque. ULISES MARTÍNEZ
    Motociclista se estampa contra camioneta en la colonia Magisterio
    Paramédicos de Cruz Roja trasladaron a la conductora a un hospital privado. ULISES MARTÍNEZ

La conductora de una motocicleta resultó lesionada tras invadir el carril contrario y chocar contra una camioneta al oriente de Saltillo

A las instalaciones de un hospital privado al norte de la ciudad fue trasladada una joven que perdió el control de su motocicleta la mañana de este sábado, cuando circulaba por calles de la colonia Magisterio Sección 38, en Saltillo.

Minutos antes de las 09:00 horas se registraron varias llamadas al número de emergencias 911, donde se informó sobre un accidente vial en el cruce de Roberto Vega Mandujano y el bulevar Sección 38, entre una motocicleta y una camioneta.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/pierde-el-control-y-choca-contra-muro-en-el-bulevar-emilio-arizpe-en-saltillo-JP20581769

Sobre el pavimento quedó lesionada Fabiola, de 24 años, quien conducía una motocicleta Italika sin placas de circulación sobre el bulevar Sección 38. Presuntamente, al tomar una curva perdió el control de la unidad.

Posteriormente, la joven golpeó contra el cordón cuneta del camellón central e invadió los carriles contrarios, por donde circulaba Luis Gerardo, de 50 años, a bordo de una camioneta Buick Enclave, en dirección hacia Fundadores.

La motocicleta se impactó de costado contra la camioneta y la conductora terminó con diversos golpes y lesiones en medio de la vialidad, la cual fue cerrada momentáneamente por testigos y vecinos.

Paramédicos de la Cruz Roja acudieron al lugar tras recibir el reporte y brindaron atención a la joven. Debido a las lesiones que presentaba, fue trasladada a un hospital privado para recibir atención médica.

En el lugar se esperó la llegada de los ajustadores de las aseguradoras, ya que la conductora señaló que la motocicleta contaba con seguro, por lo que se buscaría llegar a un convenio por los daños y gastos médicos.

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