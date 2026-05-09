Pierde el control y choca contra muro en el bulevar Emilio Arizpe en Saltillo

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    Pierde el control y choca contra muro en el bulevar Emilio Arizpe en Saltillo
    Autoridades señalaron que el conductor presuntamente manejaba bajo los influjos del alcohol. MARTÍN ROJAS
    Pierde el control y choca contra muro en el bulevar Emilio Arizpe en Saltillo
    La camioneta terminó contra la barda de un fraccionamiento tras perder el control. MARTÍN ROJAS
    Pierde el control y choca contra muro en el bulevar Emilio Arizpe en Saltillo
    La camioneta terminó incrustada contra la barda de un fraccionamiento tras perder el control. MARTÍN ROJAS

La camioneta se arrastró varios metros sobre la banqueta y terminó incrustada contra la barda de un fraccionamiento.

En Saltillo, un conductor en presunto estado de ebriedad protagonizó un aparatoso accidente durante la madrugada sobre el bulevar Emilio Arizpe de la Maza, luego de perder el control de una camioneta Suburban y estrellarse contra el muro de un fraccionamiento.

De acuerdo con los primeros reportes, los hechos se registraron alrededor de las 04:00 horas, cuando el responsable circulaba de oriente a poniente a exceso de velocidad y bajo los influjos del alcohol. Fue al tomar una curva cuando perdió el control del volante y salió proyectado hacia el costado derecho de la vialidad.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/muere-conductor-tras-caer-de-puente-vehicular-en-fundadores-BP20581132

La camioneta subió a la banqueta y se arrastró entre 30 y 40 metros sobre la barda perimetral del fraccionamiento, ocasionando cuantiosos daños materiales tanto en la unidad como en la estructura afectada.

En el vehículo también viajaba un copiloto, quien presuntamente presentaba un grado de intoxicación alcohólica aún mayor, al punto de no reaccionar tras el fuerte impacto.

Al lugar acudieron elementos de emergencia y autoridades municipales para tomar conocimiento de los hechos. Afortunadamente, los involucrados no resultaron con lesiones de consideración, por lo que no fue necesario su traslado a un hospital.

Fue hasta que la camioneta comenzó a ser remolcada por una grúa cuando el acompañante finalmente despertó. El accidente fue consignado al Ministerio Público de Asuntos Viales, donde se deslindarán responsabilidades.

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