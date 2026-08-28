Motociclista se impacta contra camioneta y termina herido, en Ramos Arizpe
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Fue en pleno puente vehicular que está frente al parque industrial Santa María, en Ramos Arizpe, Coahuila
Un motociclista resultó lesionado luego de impactarse contra la caja de una camioneta que circulaba por la carretera Monterrey-Saltillo, frente al parque industrial Santa María.
El conductor de la motocicleta fue identificado como Obed Itai, de 38 años, quien viajaba a bordo de una Italika de color azul. De acuerdo con su versión, el conductor de una camioneta GMC Sierra, de color negro, frenó repentinamente debido a la circulación vehicular.
Los hechos ocurrieron a la altura del kilómetro 17, donde Guerrero Delgado no alcanzó a detener la motocicleta y terminó impactándose contra la parte trasera de la pick up.
El conductor de la camioneta, Mauricio Jiménez Estrada, señaló que tuvo que frenar debido a la fila de vehículos que se encontraba adelante y posteriormente la motocicleta se impactó contra su unidad.
Paramédicos acudieron al lugar para valorar al motociclista, quien presentó dolor cervical y lumbar. Debido a las lesiones, fue trasladado al Hospital General de Zona número 88 del IMSS, en código amarillo, para recibir atención médica.
Por su parte, Mauricio Jiménez Estrada fue presentado ante la Agencia Investigadora del Ministerio Público de Ramos Arizpe, donde se determinará su situación jurídica y se deslindarán las responsabilidades correspondientes por el accidente.