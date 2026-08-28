Motociclista se impacta contra camioneta y termina herido, en Ramos Arizpe

Un motociclista resultó lesionado luego de impactarse contra la caja de una camioneta que circulaba por la carretera Monterrey-Saltillo, frente al parque industrial Santa María.

El conductor de la motocicleta fue identificado como Obed Itai, de 38 años, quien viajaba a bordo de una Italika de color azul. De acuerdo con su versión, el conductor de una camioneta GMC Sierra, de color negro, frenó repentinamente debido a la circulación vehicular.

Los hechos ocurrieron a la altura del kilómetro 17, donde Guerrero Delgado no alcanzó a detener la motocicleta y terminó impactándose contra la parte trasera de la pick up.