Muere mujer tras estrellar su vehículo contra farmacia en Saltillo; investigan qué ocurrió

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    Muere mujer tras estrellar su vehículo contra farmacia en Saltillo; investigan qué ocurrió
    Personal de la Fiscalía General del Estado realizó las diligencias para determinar las circunstancias en las que ocurrió el accidente. MARTÍN ROJAS

El automóvil terminó contra el establecimiento ubicado en el bulevar Luis Donaldo Colosio; en el lugar no se localizaron huellas de frenado

Una mujer perdió la vida durante la madrugada de este viernes luego de que el vehículo que conducía terminara contra las instalaciones de una farmacia ubicada sobre el bulevar Luis Donaldo Colosio, en la colonia Villa Bonita II, en Saltillo.

Los hechos se registraron alrededor de las 4:45 horas, cuando se activó la alarma de intrusión de una Farmacia Guadalajara ubicada sobre dicha vialidad. Al acudir elementos de la Policía Municipal, encontraron un vehículo Kia gris severamente dañado tras chocar contra el establecimiento.

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En el interior de la unidad localizaron a una mujer inconsciente, por lo que solicitaron el apoyo de los cuerpos de emergencia. De acuerdo con los primeros reportes, la conductora circulaba de sur a norte por el bulevar Luis Donaldo Colosio cuando, por causas aún no establecidas, perdió el control del automóvil y salió de la vialidad.

Paramédicos de la Cruz Roja acudieron al lugar y realizaron la valoración de la mujer; sin embargo, únicamente pudieron confirmar que ya no contaba con signos vitales.

Elementos de Tránsito Municipal tomaron conocimiento del accidente y mantuvieron acordonada la zona. Personal de la Fiscalía General del Estado realizó las diligencias correspondientes para establecer la mecánica de los hechos

$!El vehículo terminó contra las instalaciones de una farmacia ubicada sobre el bulevar Luis Donaldo Colosio, en la colonia Villa Bonita II.
El vehículo terminó contra las instalaciones de una farmacia ubicada sobre el bulevar Luis Donaldo Colosio, en la colonia Villa Bonita II. MARTÍN ROJAS

INVESTIGAN CAUSAS DEL ACCIDENTE

En el lugar no se localizaron huellas de frenado, por lo que entre las hipótesis consideradas inicialmente se encontraba la posibilidad de que la conductora hubiera sufrido algún desvanecimiento antes de la colisión. Las autoridades deberán determinar las circunstancias en las que ocurrió el accidente.

Finalmente, el cuerpo fue trasladado a las instalaciones del Servicio Médico Forense para practicarle la necropsia de ley y establecer la causa de muerte.

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