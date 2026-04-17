Capturan a presunto implicado en agresión contra reportero en Saltillo

La Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana informó la detención de un hombre señalado como probable responsable de la agresión contra un reportero en Saltillo.

Tras llevar a cabo labores de investigación, la corporación, a través de la Unidad de Policía Cibernética y con el apoyo de las cámaras del Centro de Control y Comando, logró ubicar y detener a Marco Antonio “N”, de 30 años de edad.

De acuerdo con los videos y testimonios recabados, el detenido es identificado como uno de los presuntos agresores del reportero Jerson Cardozo, de Tele Saltillo, en hechos ocurridos este viernes.

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Asimismo, la Comisaría detalló que, mediante la Unidad de Atención a Víctimas, se brindó acompañamiento al comunicador para presentar la denuncia correspondiente ante la Fiscalía General del Estado de Coahuila.

Finalmente, la autoridad indicó que las investigaciones continúan y se mantienen en coordinación con instancias estatales para esclarecer completamente lo ocurrido.