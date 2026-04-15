Camión de ruta atropella a peatón en el centro de Saltillo

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Saltillo
/ 15 abril 2026
    Camión de ruta atropella a peatón en el centro de Saltillo
    El afectado fue trasladado por paramédicos con el fin de recibir atención médica.

El transporte dio vuelta por la calle de Acuña hacia el sur para seguir la ruta, pero derribó al peatón y pasó por encima de su pierna, fracturándola

Un operador del transporte urbano de Saltillo fue asegurado por las autoridades luego de atropellar a un peatón en el centro de la ciudad.

Ahora quedará bajo arresto por el delito de lesiones culposas en agravio de Erick Daniel N.. El conductor estaba a cargo de un camión de la marca International, con número económico 22, y circulaba de poniente a oriente sobre la calle Aldama.

Al continuar su ruta, dio vuelta hacia el sur por la calle Manuel Acuña, donde el joven Ángel Gabriel N., de 21 años de edad, intentaba cruzar la vía. El joven sufrió una fractura en la pierna izquierda, ya que uno de los neumáticos le pasó por encima, quedando tendido a un costado de la unidad de transporte. Fue atendido por paramédicos del Servicio de Atención Médica de Urgencias (SAMU), quienes lo trasladaron de emergencia a la Clínica 2 del Seguro Social.

El probable responsable fue conducido a las celdas municipales y puesto a disposición del agente del Ministerio Público.

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