Muere albañil al caer de un segundo piso, en Saltillo

Un trabajador de la construcción perdió la vida luego de caer desde un segundo piso en una vivienda ubicada en la colonia Vistahermosa, donde se encontraba realizando trabajos de albañilería.

El accidente ocurrió cerca de las 14:00 horas en el domicilio marcado con el número 136 de la calle 21, cuando Mario Vega, de aproximadamente 52 años, se encontraba realizando sus labores.

De acuerdo con los primeros reportes, el hombre no contaba con equipo de seguridad al momento del accidente, por lo que, mientras realizaba los trabajos, perdió el equilibrio y cayó desde la segunda planta hasta el pavimento.