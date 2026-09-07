Muere albañil al caer de un segundo piso, en Saltillo

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    Muere albañil al caer de un segundo piso, en Saltillo
    La caída fue mortal. Autoridades llegaron al lugar de los hechos. Ulises Martínez
    Muere albañil al caer de un segundo piso, en Saltillo
    Autoridades abanderaron la zona Ulises Martínez
    Muere albañil al caer de un segundo piso, en Saltillo
    Paramédicos confirmaron la muerte Ulises Martínez

De acuerdo con los primeros reportes, el hombre no contaba con equipo de seguridad al momento del accidente

Un trabajador de la construcción perdió la vida luego de caer desde un segundo piso en una vivienda ubicada en la colonia Vistahermosa, donde se encontraba realizando trabajos de albañilería.

El accidente ocurrió cerca de las 14:00 horas en el domicilio marcado con el número 136 de la calle 21, cuando Mario Vega, de aproximadamente 52 años, se encontraba realizando sus labores.

De acuerdo con los primeros reportes, el hombre no contaba con equipo de seguridad al momento del accidente, por lo que, mientras realizaba los trabajos, perdió el equilibrio y cayó desde la segunda planta hasta el pavimento.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/aceite-en-la-carretera-provoca-aparatoso-accidente-y-manda-auto-fuera-del-camino-en-el-ejido-cuauhtemoc-de-saltillo-DB23330434

Tras el impacto, Mario quedó tendido en el suelo y presentó una lesión en la cabeza, de la cual comenzó a sangrar. Testigos que presenciaron lo ocurrido solicitaron una ambulancia a través del número de emergencias 911.

Paramédicos acudieron al lugar para brindarle atención médica; sin embargo, después de revisarlo determinaron que ya no contaba con signos vitales.

Elementos de la Policía Municipal acordonaron el área para preservar la escena, mientras agentes de la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General del Estado realizaron las primeras diligencias para esclarecer las circunstancias en que ocurrió el accidente.

Posteriormente, personal de Servicios Periciales llevó a cabo las investigaciones correspondientes y realizó el levantamiento del cuerpo, que fue trasladado a las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo).

En el Semefo se practicará la necropsia de ley para determinar con precisión la causa del fallecimiento.

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