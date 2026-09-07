Aceite en la carretera provoca aparatoso accidente y manda auto fuera del camino, en el ejido Cuauhtémoc de Saltillo

Un automovilista terminó fuera del camino la madrugada de este lunes, luego de derrapar sobre la carretera libre a México, a la altura del kilómetro 224, cerca del ejido Cuauhtémoc. De acuerdo con los primeros reportes, un vehículo habría derramado aceite sobre la carpeta asfáltica y continuó su camino sin percatarse de la situación. Minutos después, alrededor de las 4:30 horas, el conductor de un Chevrolet Aveo, con placas del Estado de México, circulaba por el sector y no alcanzó a detectar el peligro.

Debido al aceite derramado, el automóvil perdió adherencia y el conductor no pudo mantener el control de la unidad, por lo que terminó saliendo del camino. El vehículo procedía del Estado de México y tenía como destino Monterrey, pero el accidente interrumpió su trayecto.

Tras el reporte del percance, elementos de Bomberos de la estación Derramadero acudieron al sitio para brindar auxilio, abanderar la zona y realizar labores de limpieza, así como la absorción del aceite derramado sobre la carretera, con el objetivo de evitar otro accidente.