Aceite en la carretera provoca aparatoso accidente y manda auto fuera del camino, en el ejido Cuauhtémoc de Saltillo

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    Aceite en la carretera provoca aparatoso accidente y manda auto fuera del camino, en el ejido Cuauhtémoc de Saltillo
    El Chevrolet Aveo terminó fuera de la carretera luego de derrapar sobre aceite derramado en la carpeta asfáltica. ULISES MARTÍNEZ

El derrame de aceite sobre la carretera habría provocado que un Chevrolet Aveo perdiera el control y terminara fuera del camino; el conductor resultó con golpes leves

Un automovilista terminó fuera del camino la madrugada de este lunes, luego de derrapar sobre la carretera libre a México, a la altura del kilómetro 224, cerca del ejido Cuauhtémoc.

De acuerdo con los primeros reportes, un vehículo habría derramado aceite sobre la carpeta asfáltica y continuó su camino sin percatarse de la situación. Minutos después, alrededor de las 4:30 horas, el conductor de un Chevrolet Aveo, con placas del Estado de México, circulaba por el sector y no alcanzó a detectar el peligro.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/conductora-responsable-de-accidente-donde-murieron-tres-mujeres-se-fuga-de-hospital-en-saltillo-BD23312399
$!Bomberos de Derramadero acudieron al sitio para abanderar la zona y realizar labores de limpieza.
Bomberos de Derramadero acudieron al sitio para abanderar la zona y realizar labores de limpieza. ULISES MARTÍNEZ

Debido al aceite derramado, el automóvil perdió adherencia y el conductor no pudo mantener el control de la unidad, por lo que terminó saliendo del camino.

El vehículo procedía del Estado de México y tenía como destino Monterrey, pero el accidente interrumpió su trayecto.

$!Elementos de la Guardia Nacional tomaron conocimiento del accidente ocurrido durante la madrugada.
Elementos de la Guardia Nacional tomaron conocimiento del accidente ocurrido durante la madrugada. ULISES MARTÍNEZ

Tras el reporte del percance, elementos de Bomberos de la estación Derramadero acudieron al sitio para brindar auxilio, abanderar la zona y realizar labores de limpieza, así como la absorción del aceite derramado sobre la carretera, con el objetivo de evitar otro accidente.

$!El conductor fue trasladado a un hospital en condición estable tras resultar con golpes leves en el percance.
El conductor fue trasladado a un hospital en condición estable tras resultar con golpes leves en el percance. ULISES MARTÍNEZ

Luego de ser valorado por los cuerpos de emergencia, el conductor fue trasladado a un hospital de la ciudad en condición estable, ya que únicamente presentó algunos golpes y no sufrió lesiones de gravedad.

Elementos de la Guardia Nacional también arribaron al lugar para tomar conocimiento de los hechos y elaborar el parte informativo correspondiente.

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